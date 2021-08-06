網上稱出租遊艇、賣玩具模型　騙徒收錢後失聯刪專頁　警拘52人

警方指今年1月至6月，接獲超過2,700宗網上購物騙案舉報，受害人共損失約1,900萬元。警方指，有網上租借遊艇服務集團騙取29人逾40萬元，他們更用傀儡戶口收款，之後失聯更刪除專頁；另有苦主網購玩具模型，他們不約而同付款後、無貨收，騙徒亦人間蒸發。警方網罪科聯同各警區人員，於今年7月2日至8月5日採取行動，在全港多區合共拘捕52人，被捕人士包括傀儡戶口持有人、營運社交媒體及集團主腦等，警方不排除有更多人被捕。



今年1月至6月警方合共接獲超過2,700宗網上購物騙案的舉報，受害人合共損失約1,900萬。（翁鈺輝攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察曾軒霆指，今年1月至6月，警方合共接獲超過2,700宗網上購物騙案的舉報，受害人合共損失約1,900萬。警方於7月2日至8月5日，網罪科聯同各警區人員展開代號「鐵將」行動，合共拘捕52人包括34男18女，介乎19歲至60歲，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。行動中，警員檢獲手提電腦、手機及銀行提款卡等證物。警方不排除再有拘捕行動。

網上租借遊艇服務集團 騙29人逾40萬元

西九龍總區重案組高級督察鄺應新指，警方於今年7月26日至8月4日，就本地一家網上租借遊艇服務詐騙集團進行拘捕行動。警方指，涉案集團窺準市民夏天出海遊玩的心態，於社交平台開設不同帳號行騙，今年2月至7月期間，警方接獲29名市民報案指受騙，合共損失約40萬元。該集團開設專頁指可租借遊艇，苦主以轉數快轉帳5千元至2.5萬元不等，但他們付款後，對方便失去聯絡，有人更於出海當日才知悉無遊艇服務，不過騙徒已不知所終，如果苦主在專頁留言，他們的留言都會被迅速刪除。

警方經調查後，發現集團招攬多個傀儡戶口，以轉數快形式收款項。今年5月至7月，集團以18個傀儡戶口收取近40萬元，涉及29名受害人。西九龍重案組探員於今年7月26日至8月4日，搜查全港多個單位並拘捕2男2女，他們介乎24歲至32歲。被捕人士包括傀儡戶口持有人、操控傀儡戶口及社交媒體的集團主腦。有被捕人報稱任職文員、家庭主婦及無業，警方估計有人以搵快錢租借或出售銀行戶口，不排除有更多人被捕。

（翁鈺輝攝）

警破網購騙案拘4人 騙徒收錢後失聯

旺角警區重案組高級督察陳浩軒指，警方搗破一宗涉及142名受害者的網上購物騙案，案件共有4人被捕。早於今年3月至4月，受害者於同一社交平台專頁購買玩具模型，他們轉帳200元至4萬元不等至指定支付平台。不過他們均收不到貨物，騙徒指需要時間送貨、從而拖延受害人，之後騙徒失聯及刪除專頁。集團合共騙取15萬元。之後警方於多區拘捕3男1女，他們介乎19歲至52歲，包括學生、髮型師及運輸工人，他們主要提供支付平台收取貨款，警方不排除有更多人被捕。

騙徒關閉留言區阻苦主留言

網罪科曾軒霆總督察指，騙徒通常在不同社交媒體推銷熱門貨品，並以低於市價、限時特別優惠，引誘受害人預先付款，再轉錢至其戶口。有時受害人付款及落訂後，騙徒以不同藉口包括收取額外運費、清關費用等，要求受害人付更多費用。最後，受害人收不到貨品，以及無法聯絡騙徒。

另外，騙徒於短時間多次改名、推銷很多不同貨品、網上下載貨品圖片扮自已產品。另外，騙徒通當運作一段時間後會限制留言，甚至關閉留言區阻止苦主留言。警方提醒市民，盡可能光顧信譽良好的商戶，或者到官方網站購物。警方強調，進行或參與網上購物騙案，有機會干犯《盜竊罪條例》行騙罪，而將銀行戶口借出或出售，有機會干犯洗黑錢罪，一經定罪分別最高被判監禁10年及14年。