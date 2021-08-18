西環狂徒屢向流浪貓食盆淋易燃液　貓義工：何苦咁趕盡殺絕？

Facebook 專頁「西環貓奴」貓義工近日於網上分享，在西環街頭一帶為流浪貓設置的食盆及水碗遭人惡意破壞，淋上懷疑是「火水」的易燃液體。貓義工指同類事件已多次發生，痛心流浪貓隻「佢哋無得食」，並直斥兇徒「何苦咁趕盡殺絕？」盼街坊多加包容。



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上周四（12日），貓義工Ada恆常為流浪貓添置新的乾糧，其間發現食盆傳出刺鼻難聞的氣味，疑似被人淋上火水等易燃液體，而糧食更浸至濕透。Ada苦訴：「我啲仔（流浪貓）對住我喊啊，佢哋無得食啊。」事件發生後令她徹夜難眠，心情低落。

Ada續透露，過往已發生數次同類事件，但今次行兇者為流浪貓設置的「小食亭」完全淋濕，是最嚴重的一次。Ada直斥兇徒：「何苦咁趕盡殺絕？」事發位置在掘頭後巷，附近人煙稀少，她認為不可能影響到附近民居，因此難以得悉行兇者動機。有鑑於早前已發生同類事故，Ada早於食盆附近貼上告示，希望市民多加包容，惟仍遭兇徒繼續破壞食盆。

Ada早於食盆附近貼上告示，希望市民多加包容，惟仍遭人破壞。

在過去一段時間，Ada一直擔任獨立義工，餵飼當區流浪貓已有5至6年，平均每日至少花3至4小時照顧牠們。她說：「佢地都喺我嘅心肝寶貝，喺我啲仔嚟」，平常大多會為流浪貓提供貓糧和乾淨食水。在冬天時，Ada更會在街頭放置「避寒箱」，紙皮箱裏面墊有毛巾和舊衣物，為街頭毛孩提供溫暖。

貓義工呼籲：希望街坊多加包容 領養代替購買

有網友意見指，為何在餵飼後不立刻收走食盆？Ada解釋，有少數流浪貓會害怕人類，在深夜才外出覓食，因此難以等待所有流浪貓進食後，立刻收拾食物碗。她又補充，以往已為較親人的流浪貓尋覓到安身之處，找到主人，現時流浪街頭的都是年紀較大、怕陌生的貓隻，「條件無咁好」。她呼籲大眾最實際的幫忙，就是把領養代替購買。

愛護動物協會對流浪貓一直採取「捕捉、絕育、接種疫苗及放回」的做法，允許流浪貓在社區存在。Ada 認為，餵飼流浪貓既不影響環境衛生，亦不阻礙行人路，希望街坊多加包容，並建議政府應設立條例保護流浪動物，例如成立動物警察，增加阻嚇性，以阻止不法之徒傷害牠們。她又贊成政府應多加教育公眾，宣揚人類與流浪動物共容的概念。