支聯會拒交資料　警方國安處拘捕副主席鄒幸彤及4名常委

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在昨日（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄；支聯會表明不會向警方提供相關資料。中聯辦、保安局及警方均指會依法追究，保安局局長鄧炳強更稱「執法行動會嚟得好快」。及至今日（8日）早上，警方即採取行動，拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威等人。



今日早上6時許，警方國安處人員掩至中環夏慤道12號美國銀行中心、鄒幸彤的辦公室搜查，鄒幸彤則一度在facebook開直播，可見她在一單位內表示外面有人「㩒緊鐘，果然喺今朝郁手。」其後又更新帖文指「其實佢哋可唔可以咁樣猛咁撞我地門口密碼㗎？入屋搶劫咩？」、「呢刻被拉最慘嘅係，未刷牙換衫。」

警方追查徐漢光下落

至早上8時許，鄒幸彤身穿黑色衫及黑色口罩，雙手反鎖被押走，同一時間，警方亦在荃灣悅來酒店採取行動，拘捕支聯會常委兼葵青區議會主席梁錦威，其後帶返葵涌邨梁錦威議員辦事處進一步搜證。

據了解，警方國安處以沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》 附表5 第3(3)(b)條通知規定提供資料罪，拘捕鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光等人，但徐漢光下落未明，暫時未將他拘捕。

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警方國安處於上月底，向支聯會多名常委發信，包括正在服刑的主席李卓人及副主席何俊仁、另一名副主席鄒幸彤、常委徐漢光、梁錦威、陳多偉及鄧岳君，指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求會方在9月7日或之前，交出2014年起的會議紀錄，以及與海外或台灣政黨、政治組織的金錢往來等資料。

鄒幸彤與3名常委其後於周日（9月5日）召開記者會，否認支聯會是「外國代理人」，批評警方的指控無理，考慮提出司法覆核；昨日（7日）亦到警察總部遞信，指警方單憑「有合理理由相信」並不足夠，批評國安處濫用權力違法強迫公民組織交出資料，表明不會向國安處提交任何資料。中聯辦、保安局及警方，先後指會依法追究。

警方嚴厲譴責有團體再次公然表示不會遵從法定要求，拒絕提交資料，重申若未依時提交資料，可判罰10萬元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。昨日保安局長鄧炳強指，任何人不跟從國安法交出資料，必定會採取執法行動，而且會「好迅速」及「好有效率」，並稱「執法行動會嚟得好快」。

徐漢光提司法覆核 禁制提交資料的要求

支聯會常委之一徐漢光，早前指已以個人身份入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭判定警務處處長要求支聯會遞交資料的信件為不當及無效，並要求宣布支聯會並非「外國代理人」，以及禁制有關信件所訂明的要求，直至法庭有進一步指示。

中國維權律師關注組提交資料期限延長兩周

同樣收到警方信件，要求遞交與中國維權律師關注組相關資料的立法會前議員劉慧卿，表示經要求後，警方同意延長遞交資料限期兩周至9月21日。關注組正討論如何處理，有決定後稍後交代，現階段並無補充。警方證實收到有團體要求延期提交資料。