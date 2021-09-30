左口馬拉松式慶生　同地點再有24人犯聚被票控　包括前坐館子騰

「和勝和」頭目「左口」日前在元朗西菁街的食肆包房設壽宴，「亞視一姐」薛影儀（阿儀）獲邀推蛋糕進場賀壽，遭遇反黑組突擊搜查。18名男女同坐一檯，收限聚令告票。「左口」馬拉松式慶生，昨日（29日）在同一間食肆聚會，再遇反黑組掃場遭票控。24名涉案人士中，包括「左口」及其「大佬」、前坐館「子騰」。



▼▼勝和頭目「左口」擺大壽 「阿儀」助興▼▼



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「和勝和」頭目「左口」周一（27日）在元朗包房擺大壽，宴請門生及友好，近期爆紅的「亞視一姐」薛影儀（阿儀）更獲邀推蛋糕進場賀壽。阿儀現身一刻，眾人歡呼鼓掌，有人大叫﹕「嘩，阿儀呀，口哥錫啖先！」。沒料到眾人興高采烈之際，一批反黑組探員突擊掃場，以違反限聚令為由，向18名男女發出定額罰款通知書。據知當時阿儀已離場，未被票控。

事後亞視被質疑安排藝人參與黑社會飯局，亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。

事隔一日，警方再次高調掃場，新界北總區反三合會行動組於昨日（29日）晚上約9時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，再次突擊搜查元朗西菁街10號一食肆。行動中，人員發現23名男顧客及1名女顧客，年齡介乎24至47歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。據了解涉案包括「左口」及其「大佬」、前坐館「子騰」。

前坐館「子騰」同犯限聚令

綽號「子騰」的姓邱男子，是「和勝和」的前坐館，6年前曾被警方臥底探員拘捕，涉嫌參與黑幫洗黑錢，金額高達4000萬元。

去年6月，超過50人在酒樓為「子騰」舉辦生日會，生日會過後部份人轉到元朗工廈一間無牌酒吧繼續飲酒玩樂。惟在狂歡派對中，「子騰」的手下懷疑與尼泊爾漢發生口角繼而被斬，其中1名手下更被斬斷手指和手筋浴血送院。