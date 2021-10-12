私煙混入瑜珈球、咕𠱸投寄至澳洲　海關拘5男檢$2800萬私煙

海關發現有不法分子透過本地郵政服務，投寄懷疑未完稅香煙至澳洲，走私客將私煙包裝成瑜珈球、濾水器及咕𠱸等普通郵包，並且會用虛假資料、於不同時間及郵局進行投寄。昨日（11日）海關合共拘捕5名男子，檢獲合共900萬枝懷疑未完稅香煙及約1,300公斤懷疑製成煙草，市值約2,880萬港元，應貨稅值約2,000萬港元。海關相信今次行動，已經瓦解一個跨國的私煙集團，並拘捕集團的骨幹成員，海關指會繼續追查及不排除有更多人被捕。



今年10月，警方與澳洲當局交流分析及調查，近日香港海關於荃灣兩個物流中心及九龍灣一個郵政中心，發現報稱由香港寄往澳洲的郵包內，藏有290萬枝未完稅香煙及約1,300公斤懷疑製成煙草。海關稅收罪案調查科高級調查主任顏卓軒表示，海關相信有不法分子經本地郵政服務大量走私，於不同時間及郵局進行投寄，從而避開海關的偵查。不法分子會用假資料進行投寄，更將私煙包裝成普通郵包、混集在一般的貨物內，包括瑜珈球、濾水器及咕𠱸等。

海關就案件展開調查，至周一（11日）海關人員於上水及屯門區進行反私煙行動，於上水石湖墟的郵局外截查兩名可疑男子及一輛貨車。海關於他們準備寄到澳洲的郵件及貨車內，檢獲共70萬枝懷疑未完稅香煙，相信不法分子在屯門一單位寄出該批私煙，人員於單位再發現多3名男子，不排除他們在單位內包裝私煙，海關將他們拘捕，於單位內再檢獲530萬枝懷疑未完稅香煙。

海關拘5男子 檢2,880萬元私煙及煙草

整個行動中，海關合共檢獲900萬枝懷疑未完稅香煙及約1,300公斤懷疑製成煙草，市值約2,880萬港元，應貨稅值約2,000萬港元。海關拘捕5名男子，他們介乎30歲至45歲。顏卓軒稱，受疫情影響下全球的航運業均受影響，貨櫃的短缺令到運費提升，從而有不法分子嘗試用郵寄等方式進行走私，再賺取兩地的差價。顏舉例指，本港一包香煙售約60港元，澳洲一包香煙售約200港元，相信有不法分子將私煙寄到海外，再賺取相對的利潤。今年至今，海關檢獲超過3億枝懷疑未完稅香煙。