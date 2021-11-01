新娘潭路2死車禍　林寶堅尼遭猛撞被劏開　製衣廠東主當場死亡

大埔新娘潭路昨（31日）晚發生2死5傷奪命車禍，相撞的林寶堅尼、豐田Corolla及本田思域私家車俱毀，林寶堅尼41歲姓雷男司機當場死亡，雷的家屬今(11月1日)凌晨接獲通知，到車禍現場認屍，神情哀傷。據了解，雷經營製衣廠，職員已獲悉東主死訊。另外，豐田20歲姓馮司機送院不治，及至今早，5名傷者中，1名24歲女乘客危殆，另外1人嚴重及2人穩定，1名傷者已出院。



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家屬凌晨到車禍現場認屍 神情哀傷

該宗恐怖意外造成2死5傷。41歲姓雷林寶堅尼男司機當場證實死亡；20歲姓馮豐田男司機及24歲女乘客送院，馮其後證實死亡；另外23歲姓何本田男司機、25歲男乘客及24歲女乘客均受傷送院。及至今早，2名女傷者情況分別危殆及嚴重，何及25歲男傷者情況穩定，一名傷者已出院。

據了解，事發於晚上10時許，豐田Corolla及本田思域私家車沿新娘潭路往沙頭角公路方向而行，高速駛至近鹿頸一個落斜左彎。與此同時，一輛黑色林寶堅尼沿對面行車線駛至。據悉，當時有車失控越過雙白線，與林寶堅尼迎頭猛撞，豐田再彈起，跌至尾隨駛至本田車頭，其後再彈前滑行，四輪朝天。而尾隨林寶堅尼的一輛電單車駛至收掣不及自炒。3輛私家車被毀，司機被困車內，須由消防員到場救出。本田司機涉嫌危險駕駛被捕。警方正調查涉事3輛私家車案發時車速及是否涉及非法賽車。