水警殉職｜涉發布仇恨言論　26歲前警員涉「煽動意圖罪」被捕

水警總督察（追授）林婉儀於9月25日墮海殉職，事發後有人在網上發布具煽動性意圖的言論，內容涉及對香港政府的憎恨、市民之間的不滿。警方網絡安全及科技罪案調查科人員經調查，昨日（11日）於沙田區拘捕一名26歲男子，他為前警務人員，目前則無業，他被起訴煽動意圖罪，案件將在今日（12日）下午在西九龍裁判法院提堂。警方表示，今次案件相信是個別人士行為失當。



警方今午（12日）交代案情指，警方以「涉嫌煽動意圖」罪拘捕一名26歲男子，他任職警務人員，目前已經離職。（黃偉民攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌，今日（12日）中午交代有警務人員作出煽動言論的案件。早於9月25日一艘警隊水警快艇，於沙洲一帶進行職務時被撞翻，一名警務人員殉職。其後，有人在網上社交媒體發布有煽動性意圖的言論，主要關於引起對香港政府的憎恨、市民之間的不滿，警方指一直有留意相關言論。



警方網罪科人員經調查後，鎖定一名26歲男子，他任職警務人員，目前已離職及報稱無業。至昨日（11日）警方以涉嫌煽動意圖罪拘捕該男子，行動中警方檢獲3部手機，被捕男子現正被扣查，他被起訴煽動意圖的罪行，案件於今日下午在西九龍裁判法院提堂。警方指有關行動仍然繼續，不排除有更多人士被捕。

戴子斌指出，根據本港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條，任何人士作出具煽動意圖的行為，或者發布煽動的文字即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰款5千元及監禁2年，第二次犯罪最高可被判監禁3年。戴續指，行政長官早前曾經表示，對公務員的要求非常高，包括工作表現、作為公職人員的專業知識和行為操守。戴子斌續稱，今次事件相信是個別人士行為失當、干犯罪行的問題，而警方會不偏不倚地處理、從多角度調查。

追截走私快艇時墮海 水警林婉儀殉職

水警總督察（追授）林婉儀，於9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職，警隊於11月2日舉行最高榮譽喪禮儀式。殯儀館儀式完畢後，靈車前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部路祭，再到和合石浩園舉行安葬儀式，靈柩進場時蓋上區旗，其丈夫捧住遺照，數十名穿戴制服警察在墓前致敬送別。事發在9月25日，一艘水警快艇在沙洲對開遭「大飛」撞翻，艇上4警全數墮海，當中林婉儀不知所終，直至第三日（27日），大嶼山二澳海面發現一具浮屍，後來證實是林婉儀遺體。