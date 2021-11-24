再現肉片信｜長沙灣派遞局檢查郵件　揭有肉片信　警列刑事恐嚇

長沙灣派遞局檢查郵件，截獲一封寄往西九龍裁判法院的「肉片信」，警方列作刑事恐嚇處理。事發於今日（24日）下午近4時，荔枝角青山道688號嘉名工廠大廈地下長沙灣派遞局檢查郵件時，截獲一封可疑信件，於是報警求助。爆炸品處理課人員經檢查後，證實沒有危險性，檢走信件作進一步調查。案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組接手跟進。事件中毋須疏散，亦無人受傷。據了解，該信件是寄往西九裁判法院，信內無字條，但有一個載有肉片的膠袋，寄件人懷疑與昨日寄恐嚇信予兩名法官的是同一人。《香港01》正就事件向香港郵政查詢。



昨日（23日）下午，高等法院及區域法院先後收到兩封可疑信件，信內各有約1茶匙啡色肉粉，呈肉醬質地的物體，以及一張寫有「HOP FOON HAY IS WATCHING YOU.」的字條，收信人分別是高等法院原訟法庭暫委法官陳仲衡及區域法院法官李慶年。據了解，可疑信件或由一名自稱已流亡台灣的人士寄出。

司法機構今日表示，高度關注法官及司法人員近期接連受到恐嚇的事件，有關事件已交由警方處理。因應近期涉及可疑郵件的事件，司法機構已採取以下一系列新增措施，以加強法院大樓的保安，包括要求香港郵政協助，在派遞前先檢視寄往各法院大樓的郵件，以便及早報警處理可疑郵件；並在各法院大樓外的適當位置設立指定的郵件檢查站，以減少可疑郵件對法庭安全和運作的影響。