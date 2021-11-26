元朗金器回收店39萬元劫案　警拘兩無業男女　另揭女販毒

本週一（22日）傍晚5時許，元朗合益廣場一金器回收舖發生搶劫案，42歲男店主被一名手持樽裝液體的男子闖入店內，事主被淋潑不明液體及被搶走一個內裝載約39萬元現金的背囊。警方接手調查後掌握線索，於昨日（25日）分別在天水圍及屯門，以「搶劫」及「販運危險藥物」等罪拘捕一對無業男女，起回3.25萬現金贓款，並揭發女疑犯販毒，家中被搜出6.3克大麻及91克冰毒。



接手調查行劫案的元朗警區刑事調查隊第6隊人員，經連日進行案情分析及深入調查後，於昨日（25日）循線展開拘捕行動，分別在天水圍及屯門，以「搶劫」及「販運危險藥物」等罪拘捕一名45歲姓蔡男子及24歲姓余女子，兩人均報稱無業，並於兩人住宅內搜獲涉案贓款，包括65張總值3.25萬元的500元鈔票及犯案時衣着，其餘贓款去向仍在調查之中。涉案液體初步相信沒有傷害性，仍有待化驗師作進一步調查。警方相信，被捕男女在案件中分擔行劫策劃及把風角色，正追查兩人關係。

同時，被捕女子亦涉嫌「販運危險藥物」及「管有吸食工具」之罪名，警方在其住所中發現一些懷疑危險藥物，包括6.3克大麻及91克冰毒，以及電子磅、包裝及吸食工具。兩人現被扣留調查。

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事發於本週一（22日）傍晚約5時半，警方接獲合財街16-20號合益廣場一樓的一間金器回收店舖報案，42歲姓陳男店東指工作期間，一名中年男子闖入其店內搶走一個放在在店舖枱面並裝有大約38.8萬現金的背囊 ，得手後即奪門而出，往大棠路方向逃去。同時，男賊人闖入店舖期間，手持一個裝滿不明紅色液體的白色膠樽，行劫時曾向店東面部淋潑。

元朗警區刑事總督察戴玉麟講述案情。（陳傲淇攝）

元朗警區刑事總督察戴玉麟呼籲年近歲晚，商戶要特別小心保管財物，包括安裝閉路電視及加強防盜設施等，避免將貴重財物存放於單位內，以免讓賊人有機可乘。