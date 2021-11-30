四氫大麻酚屬受管制危險藥物　易上癮產生幻覺　禁毒處籲勿使用

警方巡查全港多間店舖，檢獲多種大麻二酚（CBD）產品，疑含有受管制危險藥物四氫大麻酚（THC）成分，拘捕6男2女。保安局禁毒處發聲明歡迎警方執法，堵截任何含THC的產品，並呼籲市民在購買CBD產品前，應向店方了解產品成分。若有懷疑，不宜購買或使用。



禁毒常務委員會主席李國棟醫生解釋，THC是大麻中主要具精神活性作用的物質。大麻和THC會對健康造成嚴重傷害，包括上癮、產生幻覺、智力受損、抑鬱、專注力下降及感官扭曲，尤對年輕的大麻使用者可能造成心臟病及中風等。

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翻查禁毒處資料，大麻植物含多種大麻素，CBD是其中一種，而CBD並無精神活性作用，以及沒有被用作毒品濫用的風險，不屬危險藥物，亦不受《危險藥物條例》（香港法例第 134 章）管制。 相反，THC具有精神活性作用及有被用作毒品濫用的風險，會令人上癮並危害健康，屬於受《危險藥物條例》管制的危險藥物。

THC不論濃度 不可非法進口或出售

雖然坊間CBD產品標榜健康，聲稱可提神或逹到平和安心的神經紓緩效果，但CBD一般從大麻提取，故CBD產品有可能含少量THC。含THC的產品，不論所含濃度多寡，均被視為危險藥物，並受《危險藥物條例》管制，不可非法進口或在市面出售。

根據《藥劑業及毒藥條例》 (香港法例第138章)及《藥劑業及毒藥規例》(香港法例第138A章)，任何含CBD的藥劑製品均被列為第1部毒藥及處方藥物。這類處方藥物的供應及配發受到嚴格管制。惟至今為止，本港並無含CBD的註冊藥劑製品。