北角皇都戲院大廈地盤　男工被石屎擊中不治　警方調查石屎來源

北角發生奪命工業意外。今（6日）上午8時46分，一名34歲姓戴男工人在皇都戲院大廈拆卸工程地盤的外牆棚架工作期間，被一塊石屎擊中頭部，即時陷入昏迷。他被送往律敦治醫院搶救，惜終告不治。現場消息指，警方正調查石塊是否由上述工程地盤以外的其他地方墮下，導致今次事故。



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警方調查石屎是否由毗鄰地盤跌下

現場地盤位處北角英皇道279至291號，消息稱，當時皇都戲院大廈地盤內正進行拆卸工程，遇害的34歲姓戴男工正在外牆棚架工作，他有扣上安全繩，未料一塊石屎擊中頭部昏迷；而涉事石屎墮下變粉碎。消防員將鄭救出送院，惜證實不治。現場有指涉事石屎由毗鄰另一地盤掉下，警方將案件列作工業意外，正調查石塊是否由上述工程地盤以外的其他地方墮下，導致今次事故。

勞工處表示正調查今日上午在北角發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

屹立北角超過60年的皇都戲院大廈，去年10月公開拍賣出售，由新世界以底價47.7億元投得，成功統一所有業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。新世界當時指會啟動皇都戲院保育計劃，包括保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築。