北角塌牆殺人｜工人直擊兩度塌牆砸死人﹕佢震咗一陣冇咗反應

北角皇都戲院大廈地盤一名男工人今晨（6日）慘遭塌牆擊斃，勞工處指他懷疑被鄰近另一個樓宇拆卸地盤墮下的磚塊擊中，送院後證實不治。據死者同事透露，事發時4名工人按指示在地下一幅半層高的棚架上拆卸用於加固牆壁的鐵板，忽然有灰塵碎片從上空撒落，眾人已心知不妙，立即跳棚逃生，但事主未及解下安全帶，走避不及，在棚架上遭一幅由毗鄰「天宮台」地盤4樓的磚牆迎頭砸中，磚塊隨即粉碎，事主被吊在棚存上，身體多處受傷，「震咗一陣」，沒料到再有另一幅磚牆墮下，事主再度被擊中，最終失去知覺，「下一波之後，佢冇咗反應」，送院後不治。



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同事表示，他與3名工人，包括姓戴34歲男死者，今日到皇都戲院大廈地盤拆除用於加固天宮台外牆牆身的鐵板。同事上周六（4日）已開始拆鐵板工程，而死者今日是第一天加入。他們開工前有參加簡報會，聽取需要注意的事項，並獲分發安全帽、安全帶等安全設備。據他所指，該幅鐵板初時是為了鞏固早前仍未開始拆卸的天宮台外牆之用，後來天宮台開始拆卸工程，鐵板已無用武之地，故可以拆走。

事發於上午約8時50分，他們在皇都戲院大廈地盤地下一幅約半層樓高的棚架上工作，皆有配戴安全設備，起初未有異樣，彼此間亦沒有交談。此時，突然有灰塵碎石從天而降，「有啲嘢撒落嚟」，他們已心感不妙，即時解下安全帶，直接從棚架跳落地，其中3人及時逃脫，但距同事僅兩個身位的戴卻趕不及解開安全帶，走避不及，在棚架上遭一幅在毗鄰「天宮台」地盤4樓的磚牆擊中，傳出「呯」一聲巨響。戴被擊中後「（身體）震咗一陣」，「佢奄奄一息時都係勾住向棚架上落唔到嚟，因為佢綁咗安全帶，冇辦法逃生」。

未幾，又再有下一波磚牆砸下，譚再度被擊中，「兜頭兜面掟落嚟佢塊面」，隨即昏迷不醒，全無反應，「佢有戴安全帽，但個臉、身、心口都受傷，塊臉穿咗」。消防員到場後合力將其安全帶切斷，然後把譚從棚架上抬至地面。同事形容磚牆約有1米半至2米大，撞擊後盡碎，碎片有大有細，散滿一地。另外3名工人因戴有安全帽，雖然亦被碎片打中，但慶幸「只係打歪咗頂帽」，皆沒有受傷，同事坦言「好彩大家企位唔同」，否則自己恐怕亦難逃一劫。

對於戴慘遭橫禍，同事深感惋惜。他續指，事前沒有接獲天宮台通知今日會有拆牆工程，質疑有人未有預先通報皇都戲院大廈地盤人員，以致工人在毫無預警下發生意外，並指如果知悉天宮台有相關工程，工人絕不會在事發位置拆鐵板。他又認為，根據行內工作規則，拆牆時需要將牆身向建築物內拉倒，不明白為何肇事外牆會向外推倒並砸向皇都戲院大廈地盤。

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勞工處表示，高度關注今日上午在北角一個樓宇拆卸地盤發生的致命工作意外，意外中一名男工在拆卸中樓宇的外牆工作期間，懷疑被鄰近另一個樓宇拆卸地盤墮下的磚塊擊中，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

發言人續指，在得知意外發生後，勞工處已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向兩個涉事地盤的有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在肇事地盤有關工作區域的所有工作，以及在鄰近地盤進行樓宇拆卸及廢料清理工作，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

發言人續說，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。