患癌犬因村屋鄰居常開閘走失　主人懸賞$2萬追尋：玩夠就返嚟啦！

「Gigi... 老豆等緊妳，玩夠就返嚟啦！」居於沙頭角禾坑村村屋的陳先生與愛犬Gigi 相處逾15載，一直視牠為愛女般看待，更悉心照顧Gigi成功渡過兩次乳線癌手術，未料因為樓下鄰居為了讓兩隻唐狗自由出入，任由村屋大閘打開，結果Gigi於本月4日下午意外走出街，一去不返。陳先生連日來寢食不安苦苦追尋，更由懸紅一萬增至2萬元，盼Gigi 能早日回家，呼籲好心人提供愛犬消息。



Gigi 為一隻積羅素犬，最大特徵為臀部的啡色「八字」花紋。

Gigi 是一隻15歲大的積羅素犬（Jack Russell Terrier），於今年10月經歴了兩次切割乳線癌手術。陳先生向《香港01》表示，Gigi 性格活潑好動，平日最喜歡身處人羣堆中，「愛黏人」的性格十分討人喜歡；無奈牠已年屆高齡，手術後身體虛弱，須定期食藥以免癌細胞擴散，如今牠突然「出走」令他倍感擔心。

事發於本月4日下午，居於村屋三樓的陳先生，指其樓下鄰居為了讓兩隻唐狗自由出入，任由村屋大閘打開，其間更讓兩狗隻衝上三樓，撞開其單位大門；Gigi 因而走出街外。陳先生連日來徹夜不眠用盡方法尋找愛犬，包括沿路放置Gigi 最愛之雞條小食、帶上有自己氣味的衣服，又不斷響鬧狗鈴頸圈；甚至於附近與鄰區張貼近1萬張的尋犬啟示，以及凌晨時分在街頭呆企，盼能碰上愛犬，可惜都是遍尋不獲。

陳先生指，Gigi走失當晚（4日），有司機曾目擊Gigi 在沙頭角公路出現。後來陳先生得悉Gigi曾被大朗村村民短暫收留，惟村民將Gigi 帶出街時，再被Gigi意外走失。陳先生苦訴，過往他居於市區時一直用狗帶帶Gigi外出遛狗 ，至去年他才與Gigi搬到禾坑村居住，沒料到短短一年就發生Gigi走失的事件，他過往已多次向樓下鄰居反映不滿大閘經常打開，惟村內人習慣放養狗隻，他亦無可奈何。