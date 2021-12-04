親眼目睹愛犬被車撞死噴血！台女星血濺全身崩潰：牠死在我懷裡…

台灣女星林可彤近日公開愛犬Toro已經離世的消息，事發在兩個月前，那天她帶著Toro送兒子去學校，回程愛犬突然在小巷子裡被後方來車追撞，她親眼目睹Toro倒在路上，血濺了她全身，最後愛犬死在她的懷中，而肇事者只有一句對不起以及可以去咎責。



林可彤送走Toro已經兩個月，至今還是無法接受狗狗的離開，她還原當下，距離家裡只剩兩條街的距離，愛犬卻被車子撞倒，她嚇到尖叫發抖，當下拜託肇事者送她們去醫院，到院前Toro已經在她懷中離去，林可彤說自己這輩子大概沒這麼失控哭泣、尖叫、大喊過。

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當時肇事者留了電話，知道Toro往生後傳訊道歉，但對林可彤而言「誰可以還我一隻狗？誰有辦法忍心去調監視器，來看你怎麼撞到我手裡牽著的狗？」事後她反覆回想那天狀況，如果當天撞到的不是Toro而是兒子，或是她本人，那後果會是怎麼樣。

林可彤呼籲所有狗主人，外出一定要繫牽繩，她好好牽著的狗狗都能一碰就走了，更何況路上那麼多沒繫繩的毛小孩，「狗狗真的好脆弱，希望全天下的狗狗們都平安健康。」

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