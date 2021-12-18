逾百警連搗觀塘5個非法賭場及毒窟　46人被捕兼違限聚令

觀塘警區人員，包括觀塘警區反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查小隊、特遣隊及東九龍總區機動部隊，昨（17日）午4時展開代號「勇爵」聯合行動，動員超過100警力，突擊搜查區內駿業街60號駿運工業大廈在內等多個地點，搗破3個非法賭場，包括釣魚機場、百家樂場及麻雀檔；同時亦破獲2個毒窟。



行動中，24男22女（17至77歲）分涉「藏有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營煙窟」、「販運危險藥物」及「吸食或注射毒品」被捕，當中包括1名41歲巴基斯坦裔男賭客，全部人正被扣查；他們同涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。

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警方在涉案場所檢獲7部釣魚遊戲機、4張自動麻雀枱、2張百家樂賭枱、約3萬元賭款及4支壘球棍、2支鐵通、2把摺刀、1把魚生刀等武器；亦在毒窟內檢獲少量懷疑海洛英、「冰」毒及一批懷疑吸食毒品工具。

據了解，涉案場所受黑社會操控，部分地點掛有告示牌，聲稱如因違限聚令被罰款，一概自負；而行動期間，警方曾遇上阻礙，需由衝鋒隊協助爆門。觀塘警區反三合會行動組劉思齊高級督察稱，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，並指聖誕及新年假期，會嚴厲執法，呼籲市民切勿以身試法。