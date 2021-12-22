赤鱲角兩死工傷｜家屬質疑工友僅戴外科口罩入井　促交代真相

赤鱲角機場島今晨發生奪命工業意外，兩名工人在污水井工作時疑吸入沼氣昏迷，送院不治；另外地面3個工人亦不適送院，情況嚴重。意外原因仍有待調查，惟死者家屬哭訴遇事工人被救起時只戴上外科口罩，其他安全設備欠奉，直指：「無理由就咁戴個口罩落去」，懷疑涉事的機場管理局及承建商監管不力，未按安全指引確保工人安全，要求作出交代。



兩名死者趙高（38歲）及樊柱樑（34歲）的家人，事後趕到醫院驚聞噩耗，傷心欲絕。據家屬引述在醫院了解的情況所指，遇害工人被救起時只戴上外科口罩，他們質疑施工程序未符合安全指引。趙妻指事發後涉事地盤承建商和機管局一直未有交代事件，更聲淚俱下表示：「應該要做足安全措施先畀個工人落去，無理由就咁戴個口罩落去，送嚟（醫院）嗰時已經無呼吸。」

樊母亦哭訴：「警方、消防員救（工人）上嚟時，（工人）只係戴個口罩咋」，並即時指着自己面上的普通外科口罩，稱：「呢啲口罩咋，乜都冇戴呀，（氧氣樽）乜都有呀！」

協助家屬的工業傷亡權益會在場質疑，「究竟發生乜嘢事？究竟做呢啲沙井渠務工程入面，有冇人監管呢？係咪淨係得個指引，工人就自己要去跟住，唔需要任何人去監察呢？呢個係我哋一個好大嘅疑問。」

「係咁寫咗個指引出嚟，然後就冇責任喇公司？所以家屬非常憤怒嘅就係，公司只係安排畀一個口罩佢哋（工人），講緊係我哋戴緊嘅普通口罩，就叫工人落去（沙井）做嘢，咁呢個係咪一個合乎程序同安全標準呢？」工權會要求機場管理局與涉事的榮興建築有限公司回應家屬的質疑，盡快與家屬會面交代事件，並提供善後恩恤安排。該會亦表示會為家屬發起籌款，以解燃眉之急。

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工權會總幹事蕭倩文表示，進入沙井等密閉空間工作，有一系列安全指引，當中工人需要佩戴個人防護裝備，例如防護面罩、安全帽、安全帶及配備氣體監測儀器等。根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，訂明在密閉空間工作的安全要求，進入沙井的工人必須持有可在密閉空間內工作的證明書，而工程公司須聘用合資格人士進行危險評估，包括以儀器測試井內空氣，才可發出進井證明書，讓工人進井。

《香港01》分別向機管局及榮興建築有限公司，查詢事件中家屬的質疑。機管局發新聞稿表示，對今早於機場駿群路一處工地發生的工業意外，導致兩名承辦商工人死亡的事件深感難過，並對家屬致以深切慰問。機管局及承辦商會盡快聯絡工人家屬，提供支援及協助。

機管局稱，事發後局方即時派員到現場跟進，整項工程展開前，承辨商已就相關工序進行風險評估，及進行相關測試。相關的工人均為合資格人士，已接受相關訓練，而承辨商須按程序進行安全檢查才開始工作。現時相關工地已停工，機管局會配合相關的調查工作。

勞工處已向承建商發出暫時停工通知書

至於榮興建築有限公司，暫時未有回覆。勞工處則表示，在得知意外發生後，該處已即時派員到意外現場展開調查，並將會向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該污水井內進行渠務工程工作，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方續稱，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。