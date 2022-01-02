CCTV直擊｜九龍城劫匪毀寶馬玻璃　開車門拳毆司機　糾纏分半鐘

九龍城發生劫匪搶手機事敗後隨機傷人的事件，4名市民遇襲受傷，有附近店舖閉路電視拍下一名男子在肉檔取刀及襲擊寶馬車司機過程。片段中，該名持雙程證的37歲男子赤裸上身，一邊穿上白色恤衫，一邊走近衙前塱道75至77號一間豬肉檔，奪走放在近門口肉檯一把牛肉刀，並猛然向下用力一揮，職員及途人見狀驚惶不已，爭相走避。另一影片可見，衙前圍道往九龍仔方向與侯王道交界十字路口車流繁忙，當時男子已穿回上衣，他橫過馬路時，突然截停一輛寶馬私家車及以刀毀壞擋風玻璃，男司機停車理論，未料到男子竟拉開司機車門，連環揮拳，動作激烈，雙方於馬路糾纏約分半鐘，男子最終棄刀逃脫。



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事發於今（2日）下午1時許，被捕的37歲姓馮男子首先在賈炳達道近南角道交界用腳踢向一名67歲女途人，搶去其手提電話。當60歲男途人嘗試制止時，疑犯以手中手機施襲，然後棄下手機及急步逃走，其間曾再轉身襲擊一直尾隨其後的女事主。

當疑犯走至衙前塱道75至77號一間肉檔時，奪走一把牛肉刀，並持刀沿衙前塱道往衙前圍道方向逃去。惟他在衙前圍道及侯王道交界過馬路時，突然以刀毀壞一輛寶馬私家車的擋風玻璃並丟下利刀，司機停車理論，沒料到疑犯竟拉開車門及連環揮拳施襲，雙方由路中央糾纏至行人路旁，最終疑犯成功掙脫逃去。司機尾隨其後，發現疑犯走入太子道西388號近候王道一棟唐樓。

及至下午約1時半，疑犯縱火焚燒唐樓5樓劏房外的雜物，住戶聞到燶味後開門查看，立即自行撲熄及報警。之後他再闖入2樓一間時鐘別墅，用垃圾桶襲擊正在清潔的男職員，並躲在其中一間房間內，企圖縱火燒床單。接報趕至的西九龍衝鋒隊人員登樓調查，鎖定疑犯的位置後，將他制服及拘捕。事件中4名傷者均受輕傷，案件現列作盜竊、行劫、刑事毀壞、傷人及縱火，交由九龍城警區重案組接手調查。