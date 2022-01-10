歲晚被逼清場　九肚山海恬護老院50多名長者擔心虎年無處容身

歲晚傳統是與家人團聚的日子，位於沙田九肚山的海恬護老院卻因租約和牌照期滿，50多名長者與廿多名員工，農曆年廿九這天需要遷離。臨別在即，眾人依依不捨。院友大多已屆八、九十歲高齡，原打算在護老院頤養天年，收到搬遷消息無不難過，由於農曆新年前要遷出，好多院友都擔心虎年無處容身。



搬遷碰上世紀疫症，防疫措施收緊。在無法實地視察下，家屬難以為長者尋覓合適院舍，同樣徬徨無助。



2022年伊始，海恬護老院院友、家屬面對雙重打擊。1月5日政府因應新冠肺炎變種病毒Omicron疫情，由1月7日起暫停所有安老院及殘疾人士院舍探訪兩星期；同日，護老院公布因應業主要求，院友最遲於1月31日即農曆年廿九遷出。院方表示1月7日收到社署「執行規定」通知，指已多次要求院舍與住客及家屬商討搬遷安排，強調不會介入租約糾紛，重申院舍現行牌照限期為1月31日。

海恬護老院經營19年，截至今年2月院齡5年以上的長者有8位，5位住了11年以上，院齡最長的長者達17年。陳瑞心婆婆今年92歲，本來打算在護老院頤養天年，「梗係唔想變啦，啲姑娘個個都好好，老闆個個都好好。」86歲院友羅四妹收到消息後「瞓唔著、瞓唔到。」談到要離開護老院，無不難過。

家屬更是徬徨，在收緊防疫措施情況下，難以為長者尋找合適院舍（詳見另稿）。吳先生年屆100歲的母親，在海恬護老院居住12年多，他對於搬遷毫無頭緒：「依家直頭睇都無得睇㗎啲院舍，你叫我哋點做呢？最想希望業主俾啲同情心，盡啲社會責任。（社會福利署稱）呢啲租務糾紛我哋唔理，作為一個監管（部門），淨係揸住條條例做嘢，佢有冇諗下呢批人，依家影響係一大批人，唔止院友仲有家屬。」

長者聞消息感難過 望在海恬頤養天年

陳瑞心婆婆今年92歲，本來打算在護老院頤養天年，「梗係唔想變啦，啲姑娘個個都好好，老闆個個都好好。」（翁鈺輝攝）

護老院聲稱受業主誤導，導致院友年近歲晚被逼遷。當中牽涉複雜土地用途改劃及租務問題。翻查資料，位於沙田大埔公路（馬料水段）5800號一幅地皮屬於綠化地帶。業主2018年申請將綠化帶改劃成住宅用途，擬興建兩幢11層樓高的住宅，共提供68個單位。此申請令當時在上址經營已經17年的護老院，捲入土地和租務風波。地政總署要求業主修正，結束護老院或向署方申請短期豁免讓安老院繼續營運。

海恬護老院轟業主誤導

業主2021年5月向地政總署申請短期豁免，過程中護老院一直提供文件協助業主，並承諾與業主共同承擔短期豁免費用。護老院與業主續約至2022年1月31日；而社會福利署考慮到土地改劃及租務情況，亦只批出半年牌照，有效期至2022年1月31日。不過在申請短期豁免期間，等待城規會批准在綠化地帶營運護老院之時，「舊年7月29日、11月29日（業主）都出律師信話到期要收樓，口頭（向護老院經營者）講唔使理，做樣俾地政睇佢哋無意違契，申請咗都係俾海恬做。租客（護老院經營者）信以為真，亦無收到社署跟進。」海恬護老院義務顧問梁先生表示，他們一直以為業主在2022年1月31日後，會繼續續租給院舍。直到2021年12月21日才知道業主真正意圖是收樓。因為即使城規會已經批准在綠化地帶營運護老院，業主亦在去年12月20日首次將收樓通知，轉發予社會福利署。

「社署收到信覺得我哋隱瞞佢，走嚟問我哋話上頭好嬲，覺得我哋呃佢。」院長梁太與經營者吳先生都覺得很愕然，因為過去一年一直配合業主申請短期豁免，而在他們理解下海恬是唯一可能租客。他們向業主了解，業主在12月25日堅稱擔心政府收地，堅持護老院一定要在1月31日前搬遷，否則「唔係淨係出律師信咁簡單，可能會通知執達令（吏）。」護老院隨即發信地政總署，獲回覆指處理短期豁免期間不會收地（withhold lease enforcement action (including re-entry action）。

即便如此，業主強調去年7月及11月已發出律師信提醒將於2022年1月31日收樓，已提供3個月書面通知，讓護老院安排長者遷出。護老院認為過程中被業主誤導，或循法律途徑訴訟，但需先解燃眉之急：「我哋梗係最希望（業主）繼續續租俾我哋，但機會好微。會唔會俾短租約我哋搵地方原批安置，令我哋可以建立一間新院舍全部過渡呢？或者俾多少少時間我哋撤退，無理由1月31號趕人出街㗎？」經營者吳先生說。