疫下逼遷雙重打擊　海恬護老院長者家屬重覓院舍困難

二零二二年剛開始，海恬護老院院友和家屬面對雙重打擊。一方面政府因應新冠肺炎變種病毒Omicron疫情，由1月7日起暫停所有安老院及殘疾人士院舍探訪兩星期；同日，護老院公布因應業主要求，院友最遲於1月31日農曆年廿九遷出。



吳先生年屆100歲的母親，在海恬護老院居住12年多。疫情下院舍不開放，家屬無法實地視察，只能透過照片選擇母親住處，吳先生無奈道：「呢個係相當困難同埋一個痛苦嘅決定。」



吳先生年屆100歲的母親，在海恬護老院居住12年多。疫情下院舍不開放，家屬無法實到視察，只能透過照片選擇母親住處，吳先生無奈道：「你叫我地點做呢下嘛？求其咁樣兀個老人家去咩係嘛？我又唔想，於心不忍。呢個係相當困難同埋一個痛苦嘅決定。」（翁鈺輝攝）

新冠肺炎肆虐全球，過去兩年在防疫措施下，家屬可以探防安老院長者的日子少之又少。吳先生母親在海恬護老院居住12年多，於新一輪防疫措施實施前一日，受訪並探望年屆100歲的母親。吳老太行動不便，而且已經不認得兒子。吳先生相信母親無法理解搬遷一事，他目前毫無頭緒：「見步行步，希望有個轉機，令佢哋繼續喺度住。」

「要老人家搬出，佢哋要一段時間適應，影響健康；影響佢哋家人嘅探訪，而且啱啱林鄭噚日(5日)講，又要收緊疫情（防疫措施），你叫我哋點做呀？到處都話封㗎下嘛？就算老人院都話要封。」吳先生指護老院經營19年多，運作暢順，聲譽、服務都予人好的觀感，他認為政府若出手幫助海恬護老院可節省護老資源，「希望高官真是實實在在咁去出下力幫下手。」

孝順女為母學做護理員 嘆難覓新院舍容納母女二人

在海恬護老院當護理員的阿Wing，兩年前因疫情無法繼續文職工作，毅然進修護理課程轉行。後來母親身體突然轉壞到海恬安老之餘，阿Wing亦到海恬擔任護理員，照顧母親和其他院友。她對照顧的長者十分熟悉，「心心嚟嗰時好瘦，依家肥嘟嘟好可愛，四妹好多說話，好鍾意話俾我哋聽以前嘅事，（我）會覺得很開心，學到很多東西。」

對於要再覓院舍，她感嘆「好多院舍依家係疫症期間唔可以入去，只可以俾啲資料你或者價目表你，啱同唔啱，無嘢可以揀啦。依家唔係去街市買棵菜，係擺低你最心愛嘅人喺嗰度喎，我梗係想深入了解。但佢（院舍）淨係講到幾錢、有無房。」即使新院舍願意收留母親，也未必願意收留她這個新手護理員。所以她希望業主盡能力繼續容許護老院經營，讓長者安享晚年。