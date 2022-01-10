雛妓淫窟｜被捕骨醫身份曝光　遭屯醫停職　警追查10多名嫖客下落

警方日前搗破雛妓賣淫場所，揭發犯罪集團以毒品誘使未成年女童淪為性工作者，透過社交媒體Telegram以「處女」、「幼幼」等字眼招攬熟客。嫖客中有人年過半百，部份人是專業人士，當中包括醫生、金融界人士、設計師。

據了解，該名被捕的57歲醫生為屯門醫院骨科顧問醫生黃X良，他並非當場斷正，而是警方翻查閉路電視片段及查找交易紀錄後，懷疑他是嫖客，遂以涉嫌「與年齡在16歲以下的女童性交」將他拘捕。



翻查資料，黃於早年獲取香港大學內外全科醫學士，後來專注發展骨科，並獲香港骨科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（骨科）等資格。據了解，他已獲准保釋候查，今日未有上班。

《香港01》就該名醫生涉案被捕一事向屯門醫院查詢，發言人回覆指，該職員已被停止所有職務。至於警方的調查工作，屯門醫院並無任何補充資料可提供。醫院十分重視員工個人操守，若員工涉及違法行為，將會按既定程序嚴肅跟進。

警緝其餘10多名嫖客 追查3女童下落

警方於上周五（7日）在尖沙咀宜昌街一唐樓單位搗破淫窟，拘捕49歲姓李男電工及22歲姓張無業女子，涉嫌「經營賣淫場所」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」。警方亦先後以涉嫌「與年齡在16歲以下的女童性交」拘捕5名嫖客，年齡介乎31至57歲，分別報稱醫生、金融界人士、設計師、保安員及退休人士。另外，據知警方透過交易紀錄等資料，發現尚有10多人懷疑曾光顧上述雛妓淫窟，正追緝有關人士歸案。

警方同時在場所內帶走兩名分別13歲及15歲少女，據悉13歲女童為報失人士，而15歲少女則無業。據了解，警方翻查閉路電視錄影片段後，發現在學校假期期間，曾有3名女童年約13歲上門，警方正追查她們的下落，正調查她們曾否提供服務。