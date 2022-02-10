兌換騙錢案頻生　尖沙咀找換店失12萬元

一連兩日有找換店遇騙。繼昨日（9日）觀塘鴻圖道一間找換店遇兌換騙錢黨損失 40萬後，今日（10日）尖沙咀北京道一間找換店亦遇同案手法行騙。今日下午4時29分，警方接獲一名36歲姓李的找換店女負責人報案，指其位於尖沙咀北京道10號的找換店被一名男客人騙走12萬港元。警方正追查是否同一幫兌換騙錢黨所為，並追緝騙徒下落。



找換店姓李女負責人報案指，一名男子聲稱欲將人民幣兌換成港幣，並表示會將匯款分別以10萬及8萬人民幣先後轉帳至找換店的公司銀行帳戶，惟於男子聲稱完成第一次交易後，姓李負責人不虞有詐，按指示將涉及第一次交易的10萬元人民幣兌換成約12萬港元，再將款項存入一男客人提供的指定銀行帳戶，惟她其後發現其公司帳戶遲遲未能收款，因此懷疑受騙報案求助。經警方初步調查後，案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

昨日（9日）發生於觀塘鴻圖道找換店亦同樣受騙，警方下午2時接獲該間找換店報案指 ，一名年約20多歲的男子，透過訊息向職員指示，希望將32萬人民幣轉換成40萬港幣，惟需要稍後才能轉帳，店員不虞有詐，轉數40萬元至指定戶口，但其後遲遲未能收款方知被騙，下午5時許報警處理。 警員到場了解事件，涉事27歲姓顏女負責人被警員帶走到觀塘警署協助調查。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕，警方正追緝懷疑涉案一名本地男子及一名內地女子。