4歲童猝死疑染新冠　街坊稱男童活潑友善　與村內稚童嬉戲無異樣

周五（11日）凌晨，元朗大棠路南坑村一名4歲姓黃男童猝死，消息指男童日前開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性，病毒量高，預料為本港首名染疫死亡兒童。今晨10時許，有食環署外判清潔工到場消毒，至於男童生前的寓所，仍重門深鎖，單位有部份窗戶打開。有村民表示，男童與父母、妹妹及外傭同住，男童平時好動活潑友善，不時與村民打招呼。前日（10日）亦無任何異樣，如常在村內玩耍，想不到他昨突然離世，感到婉惜。有村民透露，她家中的孫兒近期曾與男童一同玩耍，擔心家人有染疫風險。另外今早，有村內鄰居向《香港01》透露，5歲女童曾與逝世男童結伴玩耍，鄰居一家三口已前往檢測。



元朗大棠路南坑村一名4歲男童在村屋寓所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。消息指，該男童周三（9日）已開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性。（翁鈺輝攝）

村民Tony表示，平時街坊都有接觸及互相認識，早日見到猝死的姓黃小朋友沒有異樣。據知，男童生前與父母、妹妹及外傭同住，他們一家搬到上址約兩年。早於前日（10日）小朋友仍活潑好動，與其他村內小朋友玩耍，在附近踏單車並與Tong聊天擊掌，平時見其他人都會說「hi」與人打招呼，並不發現他有異樣。他指，自己家中本身有小朋友，都擔心會受到感染，希望政府派員到場協助檢測。另一名街坊指自己家中有孫兒，平時都會與不幸猝死的黃小朋友玩耍。

+ 1

博愛醫院：搶救時男童曾注射強心藥 樣本呈初步陽性

消息指，該男童死後為他抽取的鼻咽分泌物對病毒呈陽性，Ct值為20，亦即病毒量高。他自本周三（9日）開始發燒，今日凌晨曾嘔吐，至半夜3時半被發現在屋內昏迷。博愛醫院回覆時指，一名4歲男童清晨3時半左右，經救護車送抵博愛醫院急症室，當時已經沒有呼吸心跳，醫護人員為男童搶救並注射強心藥，男童延至清晨4時16分證實不治。醫護人員為男童抽取樣本進行化驗，證實對病毒呈初步陽性。當局表示，個案已轉交死因裁判官跟進，而博愛醫院正與衛生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤。