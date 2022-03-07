海富苑殺女案｜疫下關長者中心、落街犯聚　團體指受虐長者陷困局

旺角海富苑倫常案，受患精神病困擾多年旳32歲女死者，今（7日）凌晨疑以雨傘施襲，老父疑不堪被打而還擊，最終用手扼死親女。臨床心理學家提醒長者被虐不要啞忍，要盡早求助，有團體亦估計疫情之下虐老問題更嚴重，但政府資源集中防疫，忽略其他環節，長者中心閉關，公公婆婆不能飲早茶、落街「呻兩句」，1823「打唔通」，見社工須先快速測試，看醫生困難，令悲劇「一爆就好大單」。



香港防止虐待長者協會副總幹事余嘉龍表示，近年虐老問題越來越嚴重，估計疫情之下變本加厲，家庭相處時間更多，倘有人失業在家，老人家可能「哦兩句」，或會爆發衝突；此外，精神科病人覆診可能被迫延期，影響病情，亦增加磨擦機會。

余指，政府將資源集中防疫，但很多相關環節出現問題，例如受虐長者求助無門，「一爆就好大單」。他解釋，過往長者可能會在長者中心打發時間，人員可能會發現其異樣揭發受虐，但疫下長者中心關閉，家庭服務中心亦輪番關閉，長者無法求助；想聯絡社會福利署求助，但「1823」又優先處理與疫情有關電話，久久未能接通，「有熱線等於冇熱線」；疫情下看醫生亦艱難，甚至擔心染疫而不敢前往醫院、診所求醫或驗傷。即使長者成功聯絡上社工，社工亦要求長者先進行快速測試，但長者根本不懂得如何使用快速測試包。

余又指，長者很需要群體生活，過往會飲早茶，或者到長者中心，與其他公公婆婆「呻兩句」，「好又講、衰又講」，但現在「落街多兩個阿婆就限聚令」被勸離，無法抒發情緒，「好悲涼」。疫情下，長者求助無門，重開長者中心最能即時協助他們，但中心員工亦要兼顧家庭，擔心染疫，陷於兩難。無計可施下，他希望市民多注意鄰居長者，萬一發現懷疑虐老情況，協助長者聯絡家庭服務中心或報警。

余稱，本港一向「虐老冇成本」，由於政府遲遲未為虐老問題立法，如保護兒童般保護長者，現行《侵害人身罪條例》未能全面保護長者，「唔係種㮔虐老都有傷痕」，例如有人會在冬天將長者淋濕並吹風，故意烹煮難以咀嚼的食物等，腦退化長者即使遇襲，亦無法落口供，無法制裁施虐者。