海富苑殺女案｜七旬父疑常捱打　曾呻：個女好不孝　蝦佢老人家

旺角海富苑發生倫常血案，疑患精神病的32歲女子凌晨以雨傘襲擊七旬老父，老父不堪受襲，出手勒斃女兒。鄰居指出，涉事家庭常起爭執，家嘈屋閉，男女戶主不時被女兒出手襲擊，困擾不已，時常向街坊大呻「家門不幸」，直指女兒「好不孝，蝦佢老人家」，亦多次驚動警方調查，詎料今凌晨父女再起爭執，最終釀成慘劇。



姓許鄰居表示，涉事家庭於上址居住約22年，被捕的陳姓70歲男戶主身材瘦削，曾向他透露自己在深水埗區任職保安，妻子則做夜更保安。而遇害女兒身形較為健碩，疑沒有正職。

許又指，涉事單位經常深夜傳出爭執聲，更有人不斷拉開鐵閘，聲響擾人，鄰居飽受滋擾，亦數次驚動警方到場調查。許偶然在升降機遇到男戶主，對方會「好激氣」向街坊埋怨，曾呻女兒「好不孝，蝦佢老人家」，更時常襲擊父母。他着陳翁早日將女兒出嫁，省卻煩惱，對方無奈指﹕「邊個要呀？」其妻子亦嘆道：「家門不幸，（個女）食飽唔做嘢，打老豆、打老母」。

據悉，案中陳姓女死者（32歲）受精神病困擾多年，夜不能寐，有時會襲擊70歲年邁父親。今日（7日）凌晨4時許，兩人在海韻閣單位內因小事爭執，其間有人以雨傘襲擊老父。七旬老父疑不堪被打，以手還擊，用手扼死女兒。及至清晨6時許，老父見女兒動也不動，於是告知羅姓（58歲）前妻。前妻聞訊大驚報警。人員調查後，證實女子當場死亡，並以涉嫌謀殺拘捕老父。旺角警區重案組接手調查案件。