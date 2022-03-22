警破何文田單位毒品倉　檢1,210萬元冰毒拘年輕情侶

一對年輕情侶被販毒集團遙距操控淪為毒販，利用住宅單位闢作毒品儲存及分銷中心。毒品調查科昨日（21日）循線於何文田迦密村街拘捕該名分別21歲及19歲的情侶，並於其大廈單位內檢獲約20.65公斤懷疑冰毒及一批毒品包裝工具，市值約1,210萬元。



警方毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，在昨日（21日）的反毒品行動中，先在迦密村街一大廈單位外進行埋伏，待中午12時半，發現有一男一女形跡可疑地準備進入單位，隨即上前截查，當男子發現探員後嘗試反抗，但最終仍被制服。其後，警方徹底搜查住所後，發現單位內藏有20包懷疑冰毒，共重20.65公斤，總市值約1,210萬元，以及一批包裝毒品工具，但沒有發現任何製毒工具。

經警方調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務罪」被捕的21歲姓鄧男子，已在涉事單位自住一個月，主要負責「倉管」的角色，他被販毒集團遙距操縱運毒到單位內儲存，再將毒品作分銷之用，而19歲的姓張少女亦同以涉嫌「販運危險藥物」被捕。兩人分別報稱學生和無業，相信屬情侶關係。

鄧男已被暫控一項「販運危險藥物」罪，將於明日（23日）在九龍城裁判法院提堂，張女則獲保釋候查。警方表示，販毒集團一般多以手機程式，以及沒有登記或顯示電話號碼的來電遙距指示同黨販毒，而今次調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

吳嘉倫續指，疫情肆虐令年青人較難找到就業機會，令他們萌生「搵快錢」的念頭，販毒集團就利用他們心智未成熟的弱點，並加以金錢利誘，再操縱販毒，繼而令年青人誤墮法網。警方重申，販毒屬非常嚴重的罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬港元。如市民有任何關於毒品的消息，可致電致電警察毒品舉報熱線2527 1234。