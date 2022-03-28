4男女誤墮「搵快錢」騙局　遭洗黑錢集團禁錮四日兼恐嚇　警拘6人

4名男女誤墮網上「搵快錢」騙局，外出會見騙徒後，被禁錮在酒店房間內，遭24小時監視及恐嚇。騙徒乘機使用受害人的銀行戶口與虛擬交易平台戶口帳戶，作出俗稱「洗黑錢」的非法處理犯罪得益行為。四人被禁錮四日後，警方接獲受害人家屬報案，先後救出4名受害人，並拘捕5男1女，涉嫌「非法禁錮」與「串謀詐騙」。



警方在上週五（25日）接獲報案，有女受害人的家人報稱指21歲的女受害人失蹤，她在幾日前離開家後失去聯絡，事件起初交由新界南失蹤人口調查組跟進。警方在一日後（26日）下午在旺角區尋回女受害人，女受害人指遭到禁錮。警方根據女受害人提供的資料，迅速在旺角區內的一間酒店房間內，成功截獲3名男疑犯及找到同房內另外3名受害男子。其後，警方根據線索在新蒲崗一個工廠大廈的單位，找到屬於該4名受害人的手提電話及另外8部手提電話，並在上址拘捕2男1女。

警方在行動共撿獲1部電腦、15張銀行卡及14部電話，而6名被捕人背景為18至40歲，3名為本地男子、2名南亞裔男子及1名印尼籍女子，報稱職業包括建築工人、售貨員及無業人士。當中5名被捕男子已被落案起訴相關罪名，不排除有在逃疑犯。

（警方提供照片）

警方相信犯罪集團在2月開始以電話及網上形式，內容以「搵快錢」作招徠，吸引受害人，騙徒會事先要求受害人開設傳統銀行或虛擬貨幣交易平台戶口，並相約他們見面，若受害人不慎上當，數名騙徒會在見面期間強行將受害人帶入酒店禁錮，騙徒會迫受害人交出電話、銀行及虛擬貨幣交易帳戶。據了解，有集團成員24小時監視在酒店內的受害人 ，並透過言語及精神恐嚇受害人，不准他們離開。根據初步調查，有受害人的虛擬貨幣交易帳戶被操控，在被禁錮期間處理不明來歷的資金，警方正追查資金流向。

案件中有3男1女受害，他們年齡介乎21歲至37歲，報稱侍應及建築工人，警方調查指他們暫無金錢損失，但不排除戶口曾被挪用去處理不明來歷的資金。警方指集團在網上散佈虛假的宣傳，實際是利用受害人「洗黑錢」，警方提醒市民不要誤墮「搵快錢」的陷阱，要多加留意同類的犯案手法。