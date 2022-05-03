警打擊科技罪案拘58人　涉網上情緣及洗黑錢禁錮案　涉款5100萬元

警方於今年4月25日至5月1日，採取「淺岸」行動以打擊科技罪案，合共拘捕58人包括36男22女，他們介乎19歲至67歲。被捕人涉及53宗案件，案中苦主共損失5,100萬元。苦主慘遭沒收手機和禁錮於酒店房，被騙徒操縱手機洗黑錢。另外探員於4月30日拘捕一名28歲男子涉嫌假扮買家網購手機及平板電腦，出示假冒轉帳截圖，令11名賣家共失7萬元。又有一名女子墮入網上情緣騙投資案，最終痛失1,000萬元。

新界南總區刑事部警司陳志昌表示，被捕人士涉及非法禁錮、以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢罪，他們角色包括傀儡戶口持有人、幫集團收集傀儡戶口的中層成員，以及於網上行騙的騙徒，警方不排除有更多人被捕。行動中，警員共檢獲14張銀行卡及31部手提電話。



警方於今年4月25日至5月1日，採取「淺岸」行動以打擊科技罪案，合共拘捕58人，今早警方交代案情。(警方圖片)

苦主遭禁錮酒店房 沒收手機逼洗黑錢 警拘13人

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方於今年3月尾偵破一宗串謀詐騙及非法禁錮案件，至今共拘捕13人。警方調查時發現集團的分工細密，除了當日拘捕5男1女外，警方再拘捕7名男子，他們介乎17歲至40歲，該7男子負責協助集團尋找洗黑錢戶口。集團以市民想「搵快錢」心態，於不同社交平台上載招聘散工的廣告，或於交友平台作行騙。

騙徒訛稱事主只需開立銀行帳戶及協助投資，並交出銀行資料及手機時，要求事主入住指定酒店，並在集團成員的嚴密看管下，以換取數千元報酬。警方調查時發現，騙徒要求事主開設網上虛擬銀行，並且交出加密貨幣平台的帳戶，再由騙徒用事主手機、直接操縱犯罪資金的流向，事主不知覺下幫集團清洗黑錢。今次行動，警方成功截取約40萬元的加密貨幣，警方正追查其餘集團成員。

28歲男網購出示假冒轉帳截圖 11男共失7萬元

新界南總區重案組署理總督察周文軒表示，探員於4月30日拘捕一名28歲無業本地男子，他涉嫌於今年3月至4月行騙，當中有11名介乎19歲至44歲男子受騙，他們共損失逾7萬元，單一最高損失9,300元。警方發現被捕男子於網上購物平台假扮買家，向賣家指有意用較高價錢購買產品，包括手機及平板電腦。

騙徒稱會用電子方式付款，當兩人外出交收時，騙徒展示假冒的電子付款紀錄截圖，訛稱已轉帳及帶同貨品離開。之後，受害者發現收不到款項，懷疑受騙於是報警。警方呼籲市民，網購時小心核實對方身份，要檢查戶口是否已收到款項，當有人稱以高價購買物品，需提高警覺，如有懷疑需終止交易。

女子墮網上情緣騙投資案 痛失1,000萬元

新界南總區重案組總督察陳家瑩指，今次行動中警方偵破一宗網上情緣騙投資案，女事主於網上認識一名男子，兩人亦建立網上情侶關係。當騙徒取得女事主信任後，開始向她推銷高回報的投資計劃，當事主表示有興趣，騙徒要求她將錢轉到不同的銀行戶口，女事主損失逾1,000萬港元。警方呼籲市民，不要下載不明的投資應用程式，提防聲稱高回報、但不切實際的投資計劃。如有懷疑應該確實對方身份，或者致電警務處「防騙易18222」熱線。

警方指，調查顯示，被捕人與53宗騙案有關，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等，涉案金額共約5100萬港元。其中一名被捕男子已被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於5月6日在沙田裁判法院提堂；另一名被捕男子已被暫控一項「串謀欺詐」罪，案件將於5月26日在沙田裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋，須於5月下旬向警方報到。

行動中，警員共檢獲14張銀行卡及31部手提電話。(警方圖片)

警推行「科匯」先導計劃 有效調配資源應付科技罪案

陳家瑩指，新界南總區的科技罪案數字由2017年的934宗，上升至去年3,410宗，升幅為265%，單是2020年至2021年已升至30%。警方展開「科匯」先導計劃，並成立新界南的科技罪案組，並於葵青、沙田及荃灣警區成立區的科技罪案專隊。有關計劃主要提升警區及總區，在應對科技罪案的資訊層面及調查能力，並減輕前線人員的調查工作壓力。

陳續指，警方會加強有關的協作，包括情報收集、提升培訓及調查資源，目的提升整體應對科技罪案的能力。於先導計劃中，警方挑選4位人員至新成立的總區及警區的專隊註守一年，另有4位新界南的人員到網罪科工作，為期一年，從而加強經驗交流等。最後警方指，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年及罰款500萬元，提醒市民切勿以身試法。