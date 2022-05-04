灣仔血案│死者為鎖匠店舖正裝修　疑被裝修或鎖工具擊中後頸奪命

一名58歲男鎖匠，昨日（3日）下午在灣仔一間正在裝修的舖頭內，被朋友發現倒臥地面，牆身及地面濺血，由救護員證實，當場不治。警方及法醫到場調查，發現他後頸有利器造成的傷口，初步懷疑是致命傷，然而被何物件擊傷卻未能確定。重案組人員檢走舖頭內所有裝修工具及鎖匠用具，以進一步調查確定。警方透露，初步得悉死者生前並無金錢或感情問題，惟最近因搬遷及裝修新舖頭，感到有壓力。警方正調查死者死因。



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灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，案件現列作「屍體發現」案，由灣仔重案組二隊接手跟進。死者姓徐，58歲，職業為鎖匠，與妻子及兒子同住港島區。其店舖位於灣仔太源街，即事發地點，而該店舖正進行裝修，死者的左邊頸後方有被利器刺傷的傷痕，動脈大量出血，初步相信是致命原因，但仍待法醫檢查確定。

5月3日下午4時20分，死者的朋友到達上址舖頭時，捲閘閉上於是打開捲閘，隨即發現死者倒臥舖頭地上，面向天花，地上有大量血漬，立即報案。救護員到場，於下午4時35分證實死者明顯死亡。

灣仔警區重案組人員介入調查，得悉徐於3日上午9時左右，離開筲箕灣寓所，大約9時45分返回太源街店舖準備裝修工作，就沒有再露面。據初步調查，現場門窗緊閉，沒有其他人潛入痕跡；死者財物完好；現場亦沒有打鬥或掙扎等痕跡。由於現場有大量裝修工具、及鎖匠使用的工具，不排除事主被它們擊傷，但仍未確定事主被何器具所傷，警員遂將其一一帶走調查。而法醫則推斷，死者死亡時間大約為下午1時至下午3時。

警方調查後，初步得知死者生前並無金錢或感情問題，但曾向家人提及因搬遷及裝修舖頭而感到有壓力，心情低落。冼國明強調，現階段不排除任何原因，警方會查至水落石出，會向其朋友、財務狀況等繼續調查。他呼籲目擊人士，可聯絡灣仔重案組二隊人員提供資料，電話為9702-9376。