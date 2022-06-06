綑邊遊奪命｜死者為行山發燒友　生前任地產代理

魂斷西貢橫洲角洞的死者劉康寧（62歲），生前是一名地產代理，在中原奧運站分行工作，工餘時間熱愛行山，其足跡遍佈香港各山野，facebook內盡是行山相片，劉的死訊傳出後，其同事均感愕然和傷感。



洋名Jonathan的劉康寧，在中原奧運站分行任職地產代理，他的女同事表示，公司未有公布劉的死訊，對其發生意外感愕然，「我哋都唔相信，佢個人都幾好嘅，知道佢好鍾意行山」。

劉在中原奧運站分行任職12年。（翁鈺輝攝）

劉康寧是行山發燒友，其fb大部分是行山相片，相片中劉一身行山裝備，包括行山鞋及手套，非常專業，不時舉起大姆指展笑拍照，他也喜愛另類行山「綑邊遊」，其fb大頭是一張在海岸邊拍攝，背後是吊鐘洞，似綑邊遊前拍照留念。

中原地產發言人表示，昨日不幸於橫洲遇溺男子，證實為中原地產奧運站分行代理，已任職中原地產逾12年，中原地產對事件感惋惜及難過。中原地產及中原員工協會，將聯絡其家人慰問及提供適切協助。

昨（5日）午3時許，劉康寧與5男3女友人，在西貢橫洲橫洲角洞進行「綑邊遊」，其後同行友人發現劉在對開約10米海面飄浮，懷疑他從懸崖墮海，由政府飛行服務隊派出直升機救起，急送東區醫院搶救，惜告不治。