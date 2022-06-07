車CAM直擊｜紅磡漆咸道南四車相撞　警車被夾欄杆　兩警一度被困

紅磡理工大學對開發生交通意外，今日（7日）上午7時許，一輛貨櫃車沿漆咸道南行駛，當駛近理工大學時，懷疑收掣不及失控，登時頭搖尾擺，車頭撞到一輛警車、的士及七人車，釀成四車串燒意外。現場所見警車被拖頭夾住在貨車及欄杆之間，兩名警員受傷，戴上頸箍送院接受治療。

運輸署宣佈因交通意外，漆咸道南往九龍城方向近香港理工大學的部份行車線封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。



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一名男警員頸及肩傷，另一名男警則頸及腳傷，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。。據被撞的梁姓的士司機所講，當時他正載客經紅隧過海前往灣仔，在隧道口排隊之際突然後方「嘭嘭嘭撞埋嚟」，衝力非常大。他相信涉事貨車由加士居道落橋，前方排隊入隧道收掣不及而撞車。他目睹警車「兩道門都夾實晒」，車內兩名警察被困，二人清醒。

網上流傳相信是事發時的車CAM片段，中線貨櫃車在濕滑路面行駛，當駛入一個彎位轉左時失控，拖頭整個向左擺，撞向慢線的一輛警車。警車被夾在欄杆及貨櫃車之間，動彈不得。

警方指據報，七人車、的士及警車順序沿漆咸道南一線南行；貨櫃車則沿漆咸道南三線南行。當駛至油麻地漆咸道南近香港理工大學，貨櫃車懷疑失控撞向左方的的士及警車，而的士則撞向前方的七人車。案件列作「交通意外有人受傷 ─ 有警務人員受傷」處理。

↓↓漆咸道南四車串燒↓↓

