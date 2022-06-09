紅雨下行山婦「龍珠瀑布」游泳遭洪水沖走　今晨發現女事主遺體

昨（8日）紅色暴雨警告生效期間，大埔橫涌石澗發生行山意外，一名52歲女子楊碧英疑被水沖走失蹤。至今（9日）早上消防攀山拯救隊等搜救人員，於集水區對上約300米石澗發現一具女性遺體，證實為失蹤的楊碧英，其死因有待驗屍後確定。由於現場山勢險要、水流湍急，上午9時許飛行服務隊到場，花費約半小時將遺體吊起，由直升機運送至大美督直升機坪，女事主的家屬到場認屍。



至今（9日）早上消防攀山拯救隊等搜救人員，於集水區對上約300米石澗發現一具女性遺體，證實為失蹤的楊碧英。

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▼6月8日 消防及飛行服務隊搜索 ▼



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事發在昨日（8日）大埔橫涌石澗，於紅色暴雨警告生效期間，一名52歲姓楊女子與男性友人行山時，疑被水沖走失蹤，警方、消防及政府飛行服務隊等多部門進行海陸空搜索搜索。

現場消息指，失蹤女子楊碧英（52歲），昨早黃色暴雨警告期間她與一名男性朋友由新娘潭路出發行山，其間沿橫涌石澗澗邊前行，至龍珠瀑布時兩人更換泳衣，於瀑布下的水潭游泳。惟其後暴雨警告於10時45分轉為紅色，至中午12時許，懷疑因暴雨下洪水湧至，女子被洪水沖走，其後不見蹤影。其姓邱（61歲）男性友人未有受傷，其後報警求助。

▼6月8日 本港迎來今年第二場紅雨▼



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受低壓槽相關的雷雨區影響，本港昨日（8日）迎來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台在上午10時45分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。在上午約10時半，長洲更有水龍捲報告。