兩美國寄港郵包藏$82萬大麻花等毒品　36歲收件男被捕

香港海關破獲一宗利用空運貨物渠道販運毒品的案件。涉案的2個郵包同樣來自美國，合共內藏8包懷疑大麻花及4包懷疑含有四氫大麻酚（THC）的軟糖。海關先於上周四（2日），在香港國際機場查獲第一件報稱載有魚油的涉案郵包後，再於前日（9日）在葵涌一間物流公司內，查獲另一件報稱載有生果脆片的涉案郵包，經循線調查後，發現兩件包裹收件人同屬一名本地男子，海關於今日（11日）在石圍角邨將其拘捕，而在本次行動中，海關一共檢獲市值82.06萬元毒品。



海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬表示，香港海關機場科人員根據風險管理原則，上周四（2日），在香港國際機場揀選及查驗一件由美國抵港、報稱載有魚油的空運包裹，當中發現藏有4包懷疑大麻花，共重約2公斤，以及4包懷疑含有四氫大麻酚（THC）的軟糖，市值約41.06萬元。

案件其後交由海關毒品調查科跟進，前日（9日）在葵涌一間物流公司內再查獲一件由美國到港、報稱生果脆片的空運包裹，當中內藏4包懷疑大麻花，共重約2公斤，市值約41萬元。經深入檢查後，上述2個包裹均由同一收件人所接收，海關人員昨日及今日（10日及11日）隨即於葵涌進行監控遞送行動，並於今午在石圍角邨石葵樓的住址單位，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名36歲的本地男子，他報稱無業，沒有黑幫背景，將被通宵扣查。在本次行動中，海關一共檢獲市值82.06萬元的毒品。

海關毒品調查科高級調查主任梁志鵬向傳媒簡報案情。 （王譯揚攝）

海關表示，會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。