警搗大型水耕大麻種植場　拘5男子檢1,800萬元毒品

警方搗破大型水耕大麻種植場，拘捕5男子。警方指，行動成功瓦解一個大麻種植集團，檢獲市值約1,800萬港元大麻植物及製成品。涉案大麻種植場規模是近年最大，會根據大麻的生長情況劃分不同區域，包括大麻幼苗種植區、生長區及擺放大麻製成品的收割區，場內有先進的溫度、酸鹼值控制設施和營養監察儀器等。至於5名被捕男子包括集團主腦、骨幹成員及培植大麻的農夫，其中3人今日（24日）下午提堂。



毒品調查科高級督察譚瑋諾今（24日）交代案情指，前日（6月22日）瓦解大麻種植及販毒集團，該集團活躍近8個月。（黃偉民攝）

毒品調查科高級督察譚瑋諾今（24日）交代案情指，前日（22日）警方瓦解一個大麻種植及販毒集團，種植場分別於港島區的住宅大廈、新界區的工業大廈，以及偏遠及隱蔽的貨倉，該集團活躍近8個月。警方搗破3個大麻種植場，以及拘捕5名本地男子（介乎30至58歲），據悉被捕人無黑社會背景。警方檢獲361棵共重89.7公斤的大麻植物、7.6公斤大麻製成品及一批培植大麻的工具，該批毒品市值約1,800萬港元。

前日下午警方毒品調查科探員，突擊搜查元朗唐人新村路的一貨倉，並於貨倉內發現3名男子及一個約7,000平方尺的臨時組合屋。探員於臨時組合屋內，發現258棵約重88.9公斤的大麻植物，以及7.6公斤大麻製成品，人員以「種植大麻」及「販運危險藥物」罪拘捕3名男子。行動中，警方成功阻止一批毒品流入本地市場及打擊罪犯的收入來源。

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譚瑋諾表示，該種植場為近年罕見的水耕種植場，而且規模亦是近年最大，與一般的大麻種植場相似地方為，場內都會根據大麻的生長情況劃分不同區域，包括幼苗種植區、大麻生長區及擺放大麻製成品的收割區。至於大麻製成品為，有人收割已經成熟的大麻花，烘乾後再推出發售。另外場內有先進的溫度、酸鹼值控制設施和營養監察儀器等，上址為一個有系統的水耕種植場。

警拘捕5男子 包括主腦、骨幹成員及農夫

其後，警方繼續跟進調查，發現集團於西營盤柏道一個住宅單位及火炭禾盛街一個工廈單位，分別設置兩個大麻種植場。警方於昨日下午及今日凌晨繼續搜查該兩個單位，並檢獲103棵共重0.8公斤的大麻植物，人員以「種植大麻」及「販運危險藥物」罪拘捕另外2名男子。譚指，案件中5名被捕男子角色，分別為1名集團主腦、2名骨幹成員及2名種植大麻的農夫，其中3名被捕男子已被控相關罪名，並於今午屯門裁判法院提堂，另外2人仍被扣查及將會被控相關罪名。

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譚瑋諾表示，近年吸食大麻有年輕化趨勢，2020年就有關大麻相關罪行而被拘捕人士有191人，去年相關數字上升至257人，按年升幅達至34.6%。就今年1月至4月相關被捕人數有75人，同時警方發現有不法之徒向年輕人聲稱，大麻對身體沒有害處，從而誤導他們吸食大麻。警方重申大麻是一種毒品，不但會上癮更會對身體造成傷害。



譚續指，本周日（6月26日）為國際禁毒日，警方呼籲市民特別是年青人遠離毒品，家長應該留意子女日常生活，避免他們誤墮毒品陷阱。如果市民受到毒品問題困擾，可以致電186186、短訊至9818 6186尋求協助。警方強調致力打擊毒品罪行及有組織罪惡。