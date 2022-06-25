九肚山吊船急墜　天台吊架卡圍欄險墮地　工會指地面應妥善圍封

繼上周一（13日）半山干德道發生吊船墮地兩死事故，今日（25日）九肚山發生另一宗吊船意外，兩女工乘搭吊船期間突然傾側，由25樓急墜兩層被困，幸未有受傷。據報當時地面位置一輛泥頭車經過，捲到其中一條吊船垂下的鋼索引致意外。

現場圖片拍得天台吊架被扯起，底部卡於天台圍欄位置，如墮下地面後果不堪設想，有工會代表直言吊架未有墮下屬「好好彩」，又指正常吊船的地面工作範圍應該妥善圍封，不應有車輛經過並將鋼纜捲走，因此應調查清楚場地管理問題。



現場圖片所見，吊船左右兩邊基座被扯起，卡在天台圍欄。（讀者提供）

事發今午2時許，警方接報九肚山麗坪路18號一個興建中的新屋苑，兩女工乘搭吊船從25樓高空清潔外牆期間，一輛泥頭車經過樓下，捲到其中一條吊船垂下的鋼索，吊船被拉扯突然傾側，由25樓急墮23樓，兩女工被困空中呼救，工友大驚報警，消防高空拯救專隊游繩而下救人，兩女工幸平安無恙。

據了解，意外期間天台左右兩邊吊架突然被扯起，現場圖片所見，吊架底部連同多塊金屬重物，卡於天台圍欄位置。消防高空拯救專隊到場固定吊船後，在下層窗戶救出兩名女工。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康指由現場圖片所見，意外吊船屬「吊樑式」設計，惟與本月中發生的兩死意外的吊船設計不同，是次意外中吊船於地面位置上落，而且會預先設定吊船與大廈距離，因此不需以滑輪前後移動。吊船分別由主鋼纜及後備鋼纜，連接設於天台的摩打及防墮器，再由天台上俗稱「車仔架」的吊架支撐，多出一定長度的鋼纜會懸垂至地面位置，並以重物固定好。

地面範圍應妥善圍封

邱華康表示，正常吊船的地面工作範圍應該妥善圍封，避免於工程期間上方有機會有物品跌下造成意外，因此不應有人可隨意經過吊船下方，更不應有車輛經過並將鋼纜捲走，他認為應調查清楚場地管理問題。邱又指由天台圖片可見，「車仔架」被巨力扯起傾側，幸卡於圍欄上未有跌下，實屬「好好彩」，如果整個「車仔架」連重物墮下地面，有機會造成更嚴重傷亡。