林青霞豪宅大火｜二樓洗手間起火　間隔複雜　陳設多增救火難度

林青霞飛鵝山豪宅3級火警，燃燒逾8小時始救熄，據了解，這個佔地5萬多平方呎、兩層高的豪宅，起火源頭於二樓其中一間洗手間，由於屋內遍佈感應器，在斷電情況下，大門無法開啟，加上玻璃窗全是防彈玻璃，消防員難以敲破向室內射水，而且屋內陳設和傢俱，令到火勢一發不可收拾，阻礙救火。



消息稱，豪宅保安極之嚴密，遍佈閉路電視、感應器及警報器等，由於不少大門由電子開關，在斷電環境下，大門鎖上難以打開，拖延消防進度，且大宅安裝防彈玻璃，非常堅固，消防無法打爆向室內灌救，加上豪宅位處半山，當局需要額外拖喉灌救。

消防局高級消防區長陳富山表示，今次火警共出動163名消防及救護員，出動4喉及4煙帽隊，並出動無人機，合共疏散18名傭工。至於為何會撲救逾8小時，陳解釋，起火單位面積大，間隔複雜，陳設和傢俱加劇火勢蔓延，濃煙滿佈，影響到消防救火，而地處半山，消防需要額外拖水喉，今（8日）凌晨零時12時32分接報，凌晨1時43分升為三級，至於起火原因仍待調查。消防首次出動2部熱能探測無人機，在現場上空偵測屋內熱力源頭，找出火場位置，把資訊即時傳返指揮中心協助救火。