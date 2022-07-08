林青霞豪宅火｜自行估值15.7億　邢李㷧另購葉劉夫家豪宅荒廢12年

林青霞飛鵝山腳豪宅今日（8日）凌晨三級火，逾八小時後才救熄。《香港01》翻查資料發現，業主邢李㷧家族於2019年曾自行委託專業人士為豪宅估價，市值達15.7億，當中只計家俬亦值逾400萬。

除此次起火的豪宅外，林青霞丈夫邢李㷧在飛鵝山亦有其他物業，當中包括在2010年以2.5億元買下、行政會議召集人葉劉淑儀夫家位於飛鵝山嵐霞路的大宅，不過購入後荒廢至今，更被探險人士闖入；另外邢李㷧亦持有飛鵝山道8號的發跡大屋。單計邢氏家族於飛鵝山的三間大屋，市值已達30億元。



▼ 林青霞豪宅大火情況 ▼



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2006年以1.3億元購入地皮

林青霞飛鵝山豪宅三級火警，令總樓面積達5萬多平方呎的「星級豪宅」再度成為焦點。該豪宅原涉及兩地皮，為飛鵝山安達臣道9號及11號，邢家於2006年分別購入，共涉資1.3億元。

該大宅過去由高捷資產有限公司（Achiever Assets Limited）持有，公司股東為英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司Market Ability Limited；而高捷資產的董事為Market Ability Limited，以及邢李㷧的女兒邢嘉倩。

有報道指，豪宅為林青霞丈夫邢李㷧送給林青霞的60歲生日及結婚20周年的禮物。圖為邢李㷧、林青霞夫婦於2006年3月出席活動。（視覺中國）

自行估值15.7億元 家俬值400萬

高捷資產在2019年清盤，因而自行估價其持有、此次火警的豪宅，市值達15.7億元，當中家俬亦值逾400萬元。高捷資產於2019年清盤後，大宅改由Market Ability Limited直接持有。

有報道指，該豪宅由其丈夫邢李㷧花費逾2億元裝修，2014年居住至今，當年為送給林青霞的60歲生日及結婚20周年的禮物。據圖則顯示，大宅由兩間獨立屋組成及相連，梯形設計，頂層設有一個標準網球場，而一樓主要為起居室及衣帽間。至於大宅地下則設有各樣設備，包括恆溫游泳池、圖書館及健身房等。

▼林青霞分享在大宅內拍攝的照片▼



購入葉劉夫家豪宅 荒廢12年引探險人士潛入

除此次起火的豪宅外，邢李㷧於飛鵝山亦持有多項物業，當中包括在2010年以2.5億元購入、原屬於行政會議召集人葉劉淑儀夫家的飛鵝山嵐霞路8號大宅。不過，邢氏家族購入12年後，這間荒廢大屋仍然「曬太陽」，有探險人士不時冒險潛入拍照。

2010年8月，葉劉重遊飛鵝山大宅。她和先夫葉文浩曾在此居住逾20年。 （葉劉淑儀FACEBOOK圖片）

另外，邢李㷧本以公司持有的飛鵝山道8號的發跡大屋，現市值達8至10億元。資料顯示，邢李㷧於1988年以785萬元購入，於1990年代至2000年代初，亦即他當時擔任主席的思捷環球（Esprit）最光輝的一段時間，他一直報住於這間大屋。

計及嵐霞路8號、飛鵝山道8號、安達臣道是次大火的大屋，單計邢氏家族在飛鵝山這三間大屋，市值已達30億元。