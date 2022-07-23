土瓜灣毒窟自製「雙獅地球牌」毒品磚　海關檢$1880萬海洛英拘3男

周四（21日）海關於土瓜灣搗破製毒工場，檢獲市值約1,880萬元海洛英，並拘捕3名男子。海關指，於涉案單位搜出大量易燃及高腐蝕性危險品，另外有一批製毒及毒品包裝工具，相信毒販用工具將海洛英粉末，壓成磚狀後出售。消息指，毒販準備了「雙獅地球牌」印章及包裝紙，估計有人將毒品稀釋後，再用工具將海洛英粉末，包裝成海外入口、高純度的毒品磚狀，提高售價賺取利益。海關不排除有更多人被捕。



+ 1

海關毒品調查科高級調查主任梁國威，今（23日）晨交代案情指，海關人員於周四（21日）早上，於土瓜灣進行反毒品行動，並截查一名65歲男子及將他帶到附近單位搜查，人員於單位內檢獲約20公斤懷疑海洛英粉末、一批製毒工具及毒品包裝工具。相信毒販會用模具及油壓，將海洛英粉末壓成磚狀，再包裝成純度比較高的海洛英磚狀出售，從而提高利潤。

消息指，毒販準備了印有「雙獅地球牌」、「一帆風順」及「純淨100%」的印章及有關包裝紙，估計有人將毒品稀釋後，再用工具將海洛英粉末，包裝成高純度的毒品磚狀，從而提高售價賺取利益。據了解，磚狀海洛英售價相對高，不排除有人自製印章及包裝工具，模擬外地入口的毒品。

唐樓單位藏大量易燃、高腐蝕性危險品

人員於單位搜出大量易燃及高腐蝕性危險品，另外檢獲介紹如何使用化學品的筆記，海關相信集團會用該單位製造其他毒品。行動中海關拘捕3名男子，包括單位內的兩名男子，該3名被捕人年齡分別是55歲、65歲及66歲，其中一名報稱是地盤散工，其餘兩人報稱無業。3名被捕男子已共同被控以一項販運危險藥物及一項製造危險藥物罪名，將於下周一（25日）在九龍城區裁判法院提堂。

海關表示，行動檢獲毒品市值約1,880萬元，行動已經瓦解一個製毒及儲存毒品工場，另外海關人員於一個唐樓住宅地區，移除易燃及高腐蝕性危險品，案件海關仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關指根據《危險藥物條例》，販運及製造危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

「雙獅地球牌」以純度極高為名 該毒品曾於電影《門徒》出現

據資料顯示，「雙獅地球牌」為金三角地區出產的知名海洛英品牌，以純度極高為名，於有關毒品的電影《門徒》中亦有出現；早於去年5月，警方於紅磡進行緝毒行動，當時截查一名54歲姓陳本地男子，其後警員搜查該男子居住的一酒店房間，檢獲檢獲約777克懷疑海洛英，總市值超過100萬元。