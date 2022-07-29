MIRROR演唱會｜阿Mo兩表哥到ICU探望　受輕傷阿峯下午出院

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會昨晚（28日）第4場發生嚴重意外，舞台上方一塊由鋼纜吊起的大型屏幕突然墮下，擊中兩名舞蹈員，包括組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）及另一名舞蹈員張梓峯（阿峯）。其中阿Mo傷勢較嚴重，頭部及頸椎受傷留醫，據醫管局下午5時資料，其情況仍然嚴重，下午接受手術。阿Mo兩名姓蘇表哥下午2時許到醫院ICU探病，表示暫時未清楚阿Mo手術進度。另外阿峯受輕傷情況穩定，下午已經出院。



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事發於昨晚近10時半，當時MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）於表演歌曲《Elavator》期間，舞台上方一個懸吊的大型顯示屏幕突然墮下，擊中阿Mo頭部，其後屏幕翻倒在地，再將阿峯壓倒。大批工作人員即時登上舞台察看傷者情況，約10多分鐘後消防及救護人員亦抵達現場，進入紅館為兩名傷者急救。阿Mo及阿峯被送往伊利沙伯醫院救治，其中阿Mo被帶上頸箍及氧氣罩送院。

阿Mo兩名表哥下午到醫院探望。

阿Mo兩名姓蘇表哥今午2時許到醫院ICU探病，指阿Mo父母正從加拿大趕回香港，其他家人亦陸續到醫院探望，惟他暫未知阿Mo目前的手術進度。他指透過新聞得知阿Mo受傷，由於兩人年紀相差10多年，彼此甚少聯絡，上次見阿Mo已是年前，自己亦甚少關注娛樂新聞，故不清楚阿Mo的感情及不認識其女友。

而受輕傷的阿峯情況穩定，下午由家人陪同下自行出院。翻查資料，阿峯過往曾為盧瀚霆多首歌曲任舞蹈員，亦曾經為郭富城等歌星擔任演唱會伴舞，包括《郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會 南京站2018》。阿峯亦於今年年頭與相識10年的女友結婚。

阿峯曾與郭富城合作。（IG圖片）

意外發生後，So Ching及魯庭暉於今日凌晨先後趕抵醫院了解。至凌晨約4時，魯庭暉在醫院外向傳媒交代事件，他就意外鄭重向大眾鞠躬致歉，並指會全力協助傷者家人，提供需要協助。