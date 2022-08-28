上水黑幫「家法」斬人血案　「上水皇帝」胞弟「白頭福」被拘捕

上水黑幫「過底」風波引起截車斬人血案，警方連日拘捕7人，包括由和勝和「過底」新義安的姓陳（27歲）男子，其餘6人全是上水和勝和成員，當中李福年（63歲），綽號「白頭福」，為「上水皇帝」「白頭仔」的胞弟。



「白頭福」等6人涉嫌「傷人」、「刑事毀壞」等罪被捕。消息指，「白頭福」報稱無業，另一姓廖（58歲）被捕男子綽號「肥佬賢」，是「白頭福」頭馬，亦報稱無業，另4人分別從事地盤工、食物品質監測員及貨車司機等職業。

警方帶走涉案人士。（警方提供）

據悉，「白頭仔」近年深居簡出，一直幕後指點江山，其胞弟「白頭福」代為出面處理一些疑難雜症。「白頭仔」於上水出生，早年拜在和勝和的「靚榮」的門下，30多歲已兩鬢斑白，人稱「白頭仔」，90年代叱吒江湖，雄霸上水。2002年，「白頭仔」夥拍「鬍鬚坤」，成為和勝和坐館，門下馬仔近萬，號稱「勝和兵器庫」，在和勝和內部舉足輕重。

今次斬人血案事源於綽號「阿俊」的陳男，曾是和勝和門徒，其後「過底」，拜入新義安猛人「波波承」的門下，因而觸怒和勝和人馬。上周二（22日）晚11時50分，陳男獨自駕駛七人私家車途至上水新康路69號附近，被兩輛私家車前後包抄截停，4名黑衣漢分持利刀及木棍，將他拖出車外毆打，手指被斬傷。事隔數小時，距血案現場不遠的新健街，一間酒吧和一間食肆遭私家車撞鐵閘。