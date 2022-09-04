油麻地兇殺案｜警再拘一印裔男涉斬死巴漢　被押返現場案情重組

油麻地上周一（29日）凌晨發生謀殺案，一名35歲巴基斯坦裔男子在街頭遭5名持刀兇徒伏擊，送院後傷重不治。警方先前落案起訴3名印度裔男子一項謀殺罪，案件押後至11月10日再訊。警方昨日再拘捕多一名25歲印度裔男子，並於今日（4日）上午11時押返兇案現場佐敦道及白加士街交界及港鐵佐敦站B2出口案情重組。



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案發於上月29日凌晨約4時，一名35歲巴基斯坦裔男子在佐敦道近白加士街對開馬路，遭5名惡煞持刀追斬，事主中刀重創，浴血倒地，被送往伊利沙伯醫院搶救，惟其後終告不治。警方將案件列作謀殺案處理，並於周一（29日）晚及周二（30日），拘捕3名介乎27至39歲印度裔男子。警方昨日再拘捕多一名25歲印度裔男子，並於今日（4日）上午11時押返兇案現場佐敦道及白加士街交界及港鐵佐敦站B2出口案情重組。

先前被捕的3名印度籍男子同控以一項謀殺罪，上周四（1日）在九龍城法院提堂。3名被告暫毋須答辯，案件押後至11月10日再訊，以待警方就翻查閉路電視、安排科學鑑證等作進一步調查。3名被告今均無保釋申請，須繼續還柙。

3名被告：持行街紙的Singh Gurpreet (35歲，無業）、持香港身份證的Singh Harwinder （27歲，地盤工人），及持行街紙的Shingari Dheerai (39歲，無業），同被控一項謀殺罪。控罪指，3人於2022年8月29日在油麻地佐敦道與白加土街交界與其他不知名人士，一起謀殺男子Fayzan Ali 。