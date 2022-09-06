銅鑼灣錶行劫案｜市民舉報賊車棄城門水塘　警檢氣槍　彈匣裝鋼珠

銅鑼灣1,300萬元錶行劫案，4名劫匪落網被控一項搶劫案中。懷疑用作接應劫匪逃走的私家車，今日（6日）在熱心市民報案下在荃灣城門水塘尋獲，警方在車上找到事發時匪徒所使用的氣槍，彈匣裝有鋼珠；車上亦有錘、手套及懷疑竊匪作案時身穿的衣服。兩名明知而提供車輛予4名賊人犯案的車主，早前已經被捕。警方正全力追查其餘失錶下落，呼籲市民提供資料。



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上周三（8月31日）銅鑼灣駱克道謝氏錶行被4名賊人闖入行劫，掠走70隻包括勞力士及Audemars Piguet（愛彼錶）的名貴腕錶，總值約1,300萬元，匪徒之後登上私家車逃去。警方經調查後一連兩日（4日及5日）拘捕6名男子，包括4名打劫的賊人，以及2名提供車輛給賊人行劫的車主，並起回36隻失錶。

案中賊人曾經亮出一支疑似銀色手槍指嚇錶行職員，港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮指，今日收到熱心市民經熱線電話舉報，指在城門水塘一條山路見到相信是涉案賊車。警方到場發現車匙仍然插在匙膽，又在車尾箱找到一把相信涉案的氣槍，彈匣裝有鋼珠，會交由軍械法證課作進一步檢驗，以確定氣槍的發射動能、功率及殺傷力。

另外，警員在車上尋獲匪徒懷疑作案時使用的假車牌，部分賊人當時身穿的衫、褲、鞋及手套、其中一名賊人所用的錘、兩個錶盒、十多個錶托及錶架。警方正全力追查其餘失錶下落，呼籲任何人士如有資料提供，可以聯絡港島總區重案組第二隊，熱線電話為28607834或98860043。

被捕的4名男子被控一項搶劫罪，案件今在東區裁判法院提堂。全部人暫毋需答辯，以待警方進一步調查，主任裁判官嚴舜儀將案押後至11月29日再訊，被告還柙懲教看管。

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↓案發當日警方在現場搜證↓