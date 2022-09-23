田螺車墮橋意外｜死者兒子向校巴傷者致歉　直言不敢看新聞片段

一輛田螺車昨日（22日）墮下連翔道天橋並擊中一輛校巴，田螺車司機昏迷送院後不治。死者的兒子今日（23日）接受《香港01》訪問時，坦言不敢觀看事發片段及相關新聞，怕影響心情。他亦希望向校巴4名傷者致歉及表達慰問，望傷者早日康復。他指，父親原打算提早退休，惟因疫情關係，繼續工作維持生計，豈料昨日遭遇橫禍。

他表示，事故原因留待警方調查，至於工傷賠償則等待公司高層商討，他指昨日已收到公司發放的5萬元慰問金，他無奈道：「（父親）做嘢殉職，一條人命唔止5萬蚊掛？」



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昨日意外的死者彭華與太太及2名兒子一家四口在粉嶺居住，今早彭的幼子受訪時表示，現正忙於處理父親的身後事。他指，父親以往駕駛貨車搵食，自2013年起在港興混凝土有限公司工作，負責駕駛田螺車。他指父親原本打算提早退休，惟近年因疫情關係，父親為了維持生計，選擇繼續開工賺錢。他續指，父親雖患有糖尿病，但平時身體一直好健康，並不認為糖尿病會影響父親駕駛的技術及判斷。

他表示，暫時未知田螺車的零件是否有損毀導致發生車禍，事故原因唯有留待警方調查。至於工傷賠償等問題，他直言無暇處理，但公司昨日已給予5萬元慰問金。他指父親工作性質屬外判制，「有份合約（規定）要行幾多轉」，由於他未清楚了解合約內容詳情，故未知是否可獲賠償或賠償金會有多少，他坦言實際賠償金額仍有待公司高層商討，惟他無奈道：「（父親）做嘢殉職，一條人命唔止5萬蚊掛？」

他又嘆道：「前一晚先同爸爸傾完計。」豈料父親昨午卻遭遇橫禍，「中午就知道佢出咗事，一聽到消息就好唔安樂，去到醫院就知佢走咗」。他表示仍在消化事件，直言不敢觀看事發一刻的片段及相關新聞，以免影響心情。最後他亦希望向校巴上4名傷者致歉，表達慰問，亦期望他們早日康復。

田螺車飛墮連翔道與校巴相撞，田螺車司機不治。