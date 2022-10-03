大埔MMA主角曝光　80後「特技情侶」揭開行業秘辛　盼新血入行

大埔街頭早前上演一幕情侶MMA，「奪命鉸剪腳」、「無敵風火輪」如同重演經典港產動作片，後來真相曝光，片中「黑衣男」及「白衫女」是譚仔快閃宣傳所僱用的特技人。不過戲假情真，男女主角確是一對貨真價實的「特技情侶」，他們因一場舞台表演而相知相識，刷出愛火花，舞蹈員出身的Suki更在特技人MJ的引領下入行。兩人揭開特技人不為人知的秘辛，原來排練一個動作只要30秒、特技人做戲要做全套、最難的不是被燒成火人，亦道出行業如今面臨青黃不接的困局。



MJ及Suki分別入行15年及6年，參與過不同大小的電影劇集，亦當過不少天王巨星的替身。（楊嘉朗攝）

同受80年代港產動作片薰陶 一場演出後變特技情侶

八、九十年代的香港電影業處於巔峰期，全盛時期年產300部，動作大片更衝出國際，令香港獲得「東方荷里活」的美譽。武打巨星過招時拳來腳往，使盡渾身解數，看得觀眾大呼過癮。陳俊峰（MJ）笑言﹕「我老竇買啲DVD都係港產動作片……點解佢唔買其他片？」結果他跟大多數80年代出生的港人一樣，自小受港產動作片薰陶，鍾愛武術及特技動作，在公園到處跑跳，練習翻筋斗，長大後轉而挑戰跆拳道及跑酷，為日後特技人生涯打穩根基，最終獲師兄引薦入行，不經不覺參與無數大小電影，至今已15個年頭。

黃瑞琦（Suki）的資歷較淺，只有6年。她幼時也看過動作片，誇張的特技動作場面總是令她嘩然，不禁懷疑打鬥場面的真偽，同時亦燃起興趣，但求學時期遭家人反對學功夫，認為「學跳舞女仔啲」，她於是成為職業舞蹈員。最終領她走入特技人行業的伯樂，便是如今成為男朋友的MJ。

或許是緣份，兩人在一次主題樂園的演出上童話式般相識，之後墮入愛河變成情侶。（楊嘉朗攝）

或許是緣份，兩人在一次主題樂園的演出上童話式般相識，他們於投射螢幕上交替演出，男生負責動作打鬥，女生則負責跳舞，舞台中看着彼此演出，當時已互生情愫。後來，對功夫動作感好奇的Suki便向對方探問，MJ亦不吝賜教，更邀請她到著名特技影星楊盼盼開設的訓練學校學習基本功，有「跳舞底」的Suki在訓練學校得心應手，實習滿一年後便入行。

Suki入行後，才知道那些特技人真的是從高處墜下來，被車撞的場面如假包換，「原來很多事（動作）真是用生命硬接，先至有今時今日香港電影點解咁出名！以前（八、九十）年代好勁! 」

▼Suki使出「奪命鉸剪腳」過程逐格睇▼



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▼特技情侶重演「奪命鉸剪腳」▼



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30秒籌備「奪命鉸剪腳」 關鍵是心理壓力

當特技動作成為一對情侶的共同語言時，一句說話、一個眼神、一聲口令，兩人便意會彼此想法，在記者面前演練一些動作，例如跳起飛腳踢、跐踭揮拳的套路，也只花短短十數秒彩排。

因此，宣傳片段中所施展的男女合體技看似複雜，其實籌備動作只需30秒，因功多藝熟，早已得心應手。難度在於配合，基本功及體能也是必備條件，但最重要是有膽量，失手多是心理問題，Suki以「無敵風火輪」為例，「最緊要女仔夠膽放手，upside down（上下顛倒） 衝破嗰個恐懼心理關口」。

談及當日動作設計，MJ解釋動作特技多是從極限運動或摔角招式轉化而來，只是演練時更為真實，但會合理地呈現，「係真實同誇張之間，做得太真又不能夠，等大家有個討論空間」。他們亦會找出男女合體技的平衡點，例如男性天生體格較女性健碩，女生難以拳打腳踢擊倒男方，故使用「奪命鉸剪腳」這類捨身技，動用全身力量的招式會較合理。

▼「奪命鉸剪腳」源於周星馳電影▼



特技人也要演戲 主角神態要跟足

宣傳影片起初在網上瘋傳之際，大部分網民對信以為真，許是與兩人演技有關。片中Suki以手猛拍MJ肩膀，繼而連環揮舞布袋，雙方停手相視時，眼神亦交足戲，隔着口罩也看得出兩人七情上面。

其實，仿間俗稱「特技人」，全名是動作特技「演員」，顧名思義除了可以表演動作特技，亦要能演戲。例如擔任替身一角，雖說會靠剪接換回正身，但有時力求完整，避免穿崩位，出色的動作特技演員會在動作結束後依然模仿正身神態，令畫面更自然，「譬如話演員落咗地會點演，如果佢角色瀟灑啲既，想撻完落地就起返身，但個替身係地下叫苦，就可能不合理」。動作特技演員同樣要留意各種細節及小動作，MJ曾擔任鄭伊健替身，笑稱對方是左撇子，設計動作如持槍姿勢等，便會作相應的調整，非常講究。

動作特技演員卻並非他們的第一份工，MJ年少時喜愛跆拳道及跑酷，Suki曾是職業舞蹈員。（楊嘉朗攝）

不過，特技人最難的課題，既非演戲，也不是場面刺激的穿玻璃、碌樓梯、火人等高難度動作。MJ舉例指，配合電影拍攝手法是其中一大難題，例如導演採用一鏡到底的運鏡手法，牽涉很多部門時壓力會很大，稍有差池，便要重頭再來，「大家要配合得好好，腎上腺素飆得很高」；若電影道具受預算所限，只有一塊玻璃，演員則不能失手，需要「一take搞掂」。

同任替身的Suki亦叫苦，笑言不少香港女星十分窈窕，令她十分「頭痛」，因為特技人要放置護具在衣物內，身材會顯得更大，為免與正身有出入，特技人必需時刻都要管理身材，所以她一有時間便會去健身室鍛鍊。

電影業由盛轉衰 業內人盼重回巔峰

八十年代的武打巨星、特技人赤手空拳便開拍，跳樓只鋪紙皮箱當氣墊，一場戲下來全身瘀傷。電影業走過數十載，片場安全性、勞工福利、培訓渠道與時並進，兩人認同如今的特技人幸福得多，例如跳樓可用安全威也，失手也得即時重來，再配合完成度高的電腦合成影像，畫面上難以找出蛛絲馬跡。

而於1993年、電影業黃金時代成立的香港動作特技演員公會，為本是自僱人士的特技演員，傾洽了勞工保險，MJ曾在彩排時腳部嚴重骨折，是享用這個福利的第一人，全靠保險捱過難關。

至於楊盼盼自2000年設立的訓練學校，為行業持續培訓新人，同時資訊流通的互聯網亦有助提升行業水平。MJ指過往的高難度動作，網上已有教學，年輕人可輕易獲取資訊，也能多看各地動作電影學習不同技巧，繼而化為己用，「以前我哋Cap（擷取）條片段落嚟，不斷睇，無教學無剩。」說到此刻，MJ泵心口，笑言﹕「依加就覺得係冤枉路，不過我哋幫佢行啲，前輩又幫我行啲，每一代人都係咁」。

不過，作為香港八大創意產業之一，電影產業體制雖然漸趨完善，但行業發展卻步入衰退期，電影產量遠遜以往，前線特技人亦只餘不足百人。作為業界一份子，兩人期盼終有一日港產動作片再現昔日輝煌，故行業需要新血入行，「唔可以永遠都由我咃去做，（否則）題材就會由情侶打架變成老人家打架。」