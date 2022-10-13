警打擊網購騙案拘95人最細15歲　涉款逾$312萬

警方由上年1月至昨日（12日）其間，共進行的6次「鐵將」行動，合共拘捕412名疑犯，偵破3,136宗網上購物騙案，涉及款項共1,566萬元。上月26日至昨日（12日），警方進行的第6次行動中，合共拘捕95人，而所破獲的1,084宗網上購物騙款共約312萬元。其中，商業罪案調查科更瓦解一個主要賣演唱會門票、玩具及名牌電器的犯罪集團，該集團於4個月內總共騙取27人近10萬元。



網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，上月26日至昨日（12日），警方進行第6次「鐵將」行動，合共拘捕95人，包括63男32女（15至74歲），被捕人罪名包括「洗黑錢」、「處理贓物」及「以欺騙手段取得財產」。該次行動破獲的1,084宗網上購物騙案，涉款共約312萬元，行動中檢獲一批手提電話、手提電腦、銀行提款卡及支票簿等。所有被捕人已獲准保釋候查。當中，數名未成年的被捕人主要為傀儡戶口持有人。

上年1月至8月警方共接獲14,160宗科技罪案，較去年同期10,185宗上升四成。（警方網上記者會截圖）

許綺惠指出，綜合第6次「鐵將」行動，所偵破的網上購物騙案，騙徒主要手法為於Facebook等網上社交平台刊登廣告，假裝出賣貨物，待受害人「上鈎」後，將款項存入指定之戶口，騙徒便會以各種藉口拖延交貨時間，最終逃去無蹤。而本次行動中，就以飲品及食品為最常見的涉案貨品，僅次其後的則為家電及門票；亦有騙徒會假扮買家，指有興趣購買名貴手錶及手袋，再出示假支票及假付款證明，但賣方發貨後卻收不到款項，方知受騙於是報警。

此外，騙徒亦看準季節時機，假裝推銷各種「時令貨品」，如秋風臨近，便刊登月餅、大閘蟹及露營服務等廣告；亦會配合演唱會、主題樂園或酒店套票活動及新型號手提電話的開售時間，推出相關貨品的行騙大計。

網騙集團涉收10萬元的犯罪得益 商罪科拘3涉案本地男子

商業罪案調查科高級督察蔡翹暉交代案情指，被搗破的其中一個網騙集團，於本年4月至8月間，設立超過30個社交平台專頁及二手買賣平台戶口，以低於市價作招徠，推銷不同類型產品，如演唱會門票、玩具及名牌電器等，惟當受害人「過數」後，騙徒便隨之失聯，更有受害人於涉事平台嘗試聲討，相關留言亦會被刪除。經警方調查後，受害人高達47名，集團利用6個傀儡戶口收高達10萬元的犯罪得益。

警方於上周三（5日）採取行動，以「以欺騙手段取得財產」罪，在全港多個住宅單位拘捕3名分別報稱地盤工人、運輸工人及無業的本地男子（24至48歲），他們涉嫌管理相關專頁或平台，以及為相關平台戶口 IP地址登記人。行動中，警方檢取大批證物，包括手提電話及路由器，而行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

當受害人「過數」後，騙徒便隨之失聯。（警方網上記者會截圖）

「防騙視伏器」推出兩周 1成半結果與詐騙舉報有關

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽續介紹警方剛推出的「防騙視伏器」，以供公眾一站式搜尋詐騙陷阱。市民只需輸入平台帳戶名稱、網址、電話號碼或「轉數快」帳戶等，即可查閱對方的詐騙風險級別，而在「防騙視伏器」推出兩周以來，已錄得多次的搜尋記錄，當中1成半結果均疑與詐騙舉報及網絡安全有關。

葉卓譽又舉例指，疫情期間，不少騙徒冒充衛生署職員致電行騙，該電話號碼在資料庫會中，被識別為黃色的「疑似有伏」警報，提醒市民留神。被問到政府早前推出的「0+3」政策，衛生署職員會致電催促入境者接受檢測，如系統同樣出現黃色警報，葉卓譽就指要交予市民提高警覺，主要避免附有「+852」字頭屬境外的釣魚電話來電。

今年首8月警方接獲14,160宗科技罪案 損失超過20億元

許綺惠表示，今年1月至8月警方共接獲14,160宗科技罪案，較去年同期10,185宗上升四成，損失金額由去年同期的19.3億元上升至20.4億元。疫情下市民的消費模式轉移網上，由今年1月至8月警方一共接獲5,148宗網購騙案，較去年同期的3,655宗上升至1,493宗，損失金額達3,790萬元。

警方調查發現，騙徒使用的社交媒體帳戶，多為啟用時間不長，但短時間內就已累積大量追蹤者，而大部分追蹤者多為海外戶口，以及以外語在相關廣告留言，騙徒以此製造多人光顧的假像。警方提醒市民在網購時，要「停一停，諗一諗」，考慮對方是否可靠的商戶。市民應盡可能去信譽良好的商戶或到官方網站購物，交易時亦可選擇貨到付款或當面交收，交易後亦應保留對方紀錄。

警方呼籲，任何人進行或參與網上購物騙案，有機會干犯「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」罪。如將自己的銀行戶口借或賣給其他人，亦有機會干犯「洗黑錢」罪。市民如有任何疑問，可致電24小時「防騙易18222」熱線與反詐騙協調中心人員聯絡。