男童多區閃出馬路　交警截查證年僅13歲　疑模仿網上片做危險動作

近日有男童在各區馬路「彈出彈入」並且「擺甫士」，行為險象環生嚇煞途經司機，事件被拍下並放上網瘋傳，網上相片更見到男童被交通警截查。警方表示，留意到網上流傳多條影片，顯示有男童突然衝出繁忙的馬路上，甚至佯裝指揮交通，對其自身及其他道路使用者構成危險。人員於昨日（26日）在油麻地巡邏時，將一名疑似片中的13歲男童截停及作出跟進。



昨日下午約5時30分，西九龍總區執行及管制組人員在油麻地加士居道天橋一帶巡邏期間，發現一名男童由加士居道一行人路衝出馬路，遂上前截查。人員隨即將該名男童帶到安全地方，以保障道路使用者安全。事件中沒有人受傷，警方稱已聯絡男童家人，案件暫列「交通違例事項」。警方油麻地雜項調查隊現正跟進案件，並調查之前其他地方作出類似危險動作是否同一名男童，暫時無人被捕。

(警方fb圖片)

警方今日（27日）晚上6時許在facebook發帖講述案件，指調查顯示，涉事男童的行為乃模仿網上片段。警方提醒市民，於馬路上嬉戲是極不負責任的行為，除了帶來自身危險外，更有可能引起嚴重的交通意外，做法損人而不利己；亦呼籲家長們應多留意子女的上網行為並作出適時更正，以免悲劇發生。

根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元；而根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，可被罰款2,000元或監禁3 個月。

10月26日下午5時25分：男童在加士居道遇交通警截查



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10月26日下午4時52分：男童在界限街「閃出」馬路



10月25日：男童在龍翔道「閃出」馬路



10月24日︰觀塘道「閃出」馬路

