榮華餅房焗爐爆炸│金屬門彈飛閃強光　工程師分析消防系統情況

網上流傳閉路電視片段，指榮華餅店廠房發生巨型焗爐爆炸事件，《香港01》記者一連兩天追查後，今日獨家直擊有消防員到事發的元朗福達工業大廈的榮華餅房巡查。

網傳片段顯示事件發生於本月21日，據報事件中無人受傷，有熟悉消防系統的工程師看過有關影片後分析，指焗爐內的煙火沒有蔓延開去，故相信不會觸動到消防系統。



本港社交網站近日瘋傳一條驚險影片，閉路電視片段顯示有數名身穿榮華香港標誌制服的製餅師傅在餅店廠房焗餅，其中一名老員工站在較成年人更高的巨型焗爐前面，一度查看焗餅進度，當他慢慢轉身行前數步後，焗爐四周無人，突然發生爆炸，金屬門爆開變形彈出，焗爐閃現強光，附近物品受到波及且嚴重損毀。有人質疑爆炸情況如此嚴重，理應會觸動消防系統，質疑為何不報案。

《香港01》今日分別前往元朗福達工業大廈及榮華工業大廈了解，見到消防處到場福達工業大廈，記者事後再追問職員，有透露事件在香港發生，但無人受傷。

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工程師學會消防分部發言人林振敏觀看網傳的閉路電視片段後表示，根據目前有限資料，初步相信現可能是食物工場，暫時未知內裏裝設了什麼消防系統，但即使裝有警鐘和灑水系統，片中焗爐發生爆炸後，爐內煙火沒有蔓延出去爐外位置，換言之，可能不會觸動消防系統，警鐘亦不會鳴聲作響，曬水系統亦會不曬水。