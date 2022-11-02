尼格風球｜荃灣車站現人龍　巴士客滿飛站　市民：做2個鐘嘢收工

強烈熱帶風暴「尼格」襲港，天文台於今日（2日）下午1時40分發出8號風球，預測將於本港以南約150公里範圍內掠過。但大批打工仔在天文台改發8號風球前已提前收工。下午1時，荃灣千色廣場對開巴士站已有逾100人等候巴士，大部分為提早收工的打工仔，部分巴士更因客滿而不埋站。有市民對天文台安排有微言，老闆亦叫員工「睇時間收工」，有人則指今日上班「做2個鐘嘢就收工」。



荃灣千色對開的巴士站已有逾100人等候巴士。(羅敏妍攝）

在工程公司工作的林先生今早7時出門上班，他指人流與平日一樣，在12時許離開公司。他表示：「都叫有做到嘢，但打亂咗啲Schedule（排程）」。至於上班安排，他指沒有同事在家工作，全部都回公司上班。他形容天文台安排奇怪，令他無所適從，「喺正中間（掛八號風球時間），返去做2個鐘嘢就收工」

從事設計的石先生指，今早9時半上班，過程暢順，但公司在12時45分已讓員工提早收工，「老闆都叫睇時間走，天文台都唔肯定（幾時掛）」。石先生對天文台安排有微言，認為做法「有啲浮動，唔知想點」。

從事文職的余小姐指，公司本身於下午1時放午飯，而天文台於1時40分前改發8號風球，故員工亦無須再返公司，她認為時間剛好，「唔使話做到2、3點先收，做做吓就要走。」她指：「我1點落到巴士站已經全部都係人，又行車受阻，交通有少少混亂。」