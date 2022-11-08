沙田第一城男子疑鋸車鎖　物管親證有繳罰款：鎖有損毀將報警備案

沙田第一城對違泊車輛的鎖車速度聞名全城，近日網上瘋傳一條影片，見到一名男子疑遭鎖車後，在場自行用工具鋸開車鎖，頓時火花四濺。《香港01》記者今日（8日）聯絡到沙田第一城的物業管理公司，職員吳先生表示，警衛及鎖車隊人員並無目擊該名男子鋸鎖，惟事後由街坊告之才得悉事件。

吳先生續指，該名男子懷疑當日未能「成功解鎖」，最終向職員繳交320元的罰款，職員遂為其車輛解鎖，惟當時未察覺鎖車架有異樣。直至片段流出後，人員再檢查鎖車架，發現有輕微凹陷，將會測試鎖車架仍能否正常運作，而物業管理公司亦會就事件報警備案。



一名男子在沙田第一城範圍內疑遭鎖車，自行用工具鋸開車鎖，現場火花四濺。（facebook「Asia Idiot Drivers」影片截圖）

相關影片片長大約17秒，可見拍片者隔着玻璃拍攝，見到一名男子的車輛在沙田第一城範圍內疑因違例停泊而遭鎖車，他疑沒有支付解鎖費，反而自行嘗試用工具鋸開車鎖，導致火花四濺，當時有多名途人經過，但男子視若無睹。影片沒有交代到男子最終是否成功鋸開車鎖。

大律師陸偉雄表示，片中男子涉嫌觸犯「刑事毀壞」罪名，呼籲市民切勿違例泊車，一旦遭鎖車，最好還是支付解鎖費。 (照片由受訪者提供)

大律師陸偉雄經了解事件後表示，片中男子涉嫌觸犯「刑事毀壞」罪名，強調雖然部分屋苑打擊非法泊車的效率十分高，但保安員的確有責任鎖車，陸偉雄更以「愚蠢」來形容破壞保安公司車鎖的行為，除了現時拍片者拍到案發經過之外，相信屋苑內閉路電視亦很大機會都會影到過程，就算車主成功解鎖離開，保安公司亦可報警，相信警方最終會作出拘捕，一旦罪成，被捕人就會留有案底。因此，陸偉雄呼籲市民切勿違例泊車，一旦被人鎖車，最好還是支付解鎖費。