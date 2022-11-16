荃灣水族店遭淋漂白水　逾千隻魚蝦慘死　店主損失約2萬元

荃灣發生刑事毀壞案。今日（16日）早上11時45分，警方接報青山公路荃灣段263號力生廣場一水族店，懷疑被人淋潑不明液體，導致店內超過1000隻蝦及魚類死亡。店舖負責人表示，經初步點算，相信損失至少20,000元，包括價值10,000元的水晶蝦。警方到場調查後，估計有關液體為漂白水，現將案件列作「刑事毀壞」處理，並交由刑事調查隊跟進，暫時無人被捕。



現場為荃灣力生廣場一樓一間水族店。《香港01》記者中午到場了解，現場所見，有大量蝦隻伏屍在飼養缸內，毫無反應。

檔主黎先生將死去的金魚放在膠桶內，指今早11時許打算開店營業時，發現多個飼養缸被人淋潑不明液體，氣味似是漂白水，導致11缸魚及蝦死亡，經初步點算後，估計損失超過1000隻價值10,000元的水晶蝦，及約值10,000元的魚，合共損失大約20,000元。

他表示，開業11年至今，首次遇到這種情況，但相信不涉及因與顧客發生糾紛所致，強調若顧客購買後發現貨品有問題，他們會即日作賠償及跟進。

黎先生又指，昨晚9時許離開店鋪，並以木板圍封飼養缸，而商場每晚約11時關大閘，加上按魚類的死亡狀況及水質發臭的程度來看，估計牠們已死去10小時以上，推斷破壞者是在店鋪關門後至晚上11時期間犯案。

他表示，今晚會爲店舖安裝攝錄機監控鏡頭，以策日後安全。