八鄉斬人｜警多區再拘4名男子　至少共8人落網

10月21日凌晨，元朗八鄉發生截車斬人血案，兩男子被斬傷送院。警早前（10月21至22日）鎖定多名刀手，在上水及錦田拘捕4名本地男子。新界北總區反三合會行動組第二隊經再進一步調查後，昨（17日）在天水圍、元朗及上水區再展開拘捕行動，分別以涉嫌「傷人」、「無牌駕駛」及「管有危險藥物」罪拘捕4名年齡介乎18歲至31歲的本地男子，他們現正被扣留調查。警方強調拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。案件至今已拘捕8人。



事發於早前（10月21日）凌晨2時許，一名周姓男子駕駛一輛黑色法拉利載著一名陳姓男子，沿錦田公路往上水方向行駛。途至映河路交界十字路口近「爾巒」對開時，突遭3輛沿對面線相反方向行駛的車輛越線攔截，其中一輛白色豐田私家車更迎頭狂撼法拉利。3車隨即跳出6名持刀男子，伸刀入法拉利車廂向陳和周狂斬，得手後逃去無蹤。

其中1名男傷者送往博愛醫院，再轉送屯門醫院治理，並有1名女親友陪同。（黃江奇攝）

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事件中被斬傷的兩男子分別姓周（27歲）及姓陳（27歲），周綽號「細輝」，右大腿、左肩膊及右手背有刀傷；陳綽號「鳩魚」，左手中刀，右手擦傷。據悉，二人早年跟隨「小白」，其後聯同一名綽號「阿俊」的姓陳男子，從上水和勝和過底新義安「波波承」，調轉槍頭爭奪區內利益，加上爭女問題，觸怒和勝和人馬，結果引發連場火併。